The Bustling World soll ein neuer Städtebau-Simulator auf Steam werden. Die Welt spielt dabei im alten China. Doch das Spiel will nicht nur Städtebau werden. The Bustling World ist viel ambitionierter und will viele Elemente anderer Genres bieten. Im Trailer zeigt das Spiel seine Ziele.

The Bustling World klingt ambitioniert, vielleicht schon zu ambitioniert. Auf den ersten Blick erinnert es an Civilization. Doch das Spiel will noch so viel mehr sein. Beschrieben wird es auch als Open World RPG mit Farming, Craften, Bauen und Kämpfen. Auch Politik und Diplomatie sollen ein Thema sein.

Das Spiel findet im alten China statt und präsentiert sich mit einer hübschen 3D-Optik, gemischt mit einem gezeichneten Stil. Viele Spieler bereits Bock aufs Spiel. Wie die Entwickler auf Steam ankündigten, wurde das Spiel innerhalb von 20 Tagen von 150.000 Spielern auf die Wunschliste gepackt.

Im Trailer könnt ihr euch ein erstes Bild von den ambitionierten Ideen machen:

Um die Welt des Spiels noch lebendiger zu machen, wird ein großer Fokus auf die KI gelegt. Die Bewohner eurer Welt sollen eigene Geschichten, Familien und Persönlichkeiten haben, die sich im Spiel widerspiegeln. Wie ihr mit den NPCs umgeht, soll ihr Verhalten, eure Berufe und Taten beeinflussen. Durch diese KI soll sich jeder Spieldurchlauf anders anfühlen.

Nicht nur auf den großen Städtebau wird ein Fokus gelegt, sondern auch auf kleinteilige Aspekte. Ihr könnt eurer eigenes Haus gestalten und euch mit alt-chinesischer Architektur austoben. Um Geld zu verdienen, könnt ihr viele verschiedene Jobs erledigen, sei es als Shopbesitzer oder Farmer. Von da aus baut ihr euer Vermögen und eure Macht aus und werdet immer wichtiger für die Welt.

The Bustling World will neben den großen Mechaniken auch einige kleine Aktivitäten bieten. Sachen wie ein Kartenspiel oder Kampf- und Kochturniere sind auf der Kickstarter-Seite des Spiels präsent. Auch illegale Aktivitäten soll es geben. Casinos, Banken, Banditen und Gangs sind eine Mechanik im Spiel. Dabei wird auch der Kampf wichtig sein.

Unter dem YouTube-Trailer sind die User begeistert und freuen sich auf das Spiel:

@mailman5043: Ich freue mich darauf, das Spiel sieht ambitioniert aus

@philnguyen4366: Zeit, meinen Drang zu befriedigen, Herrscher des alten China zu werden

@cmy4418: Ich liebe das Aussehen des Spiels und kann es kaum erwarten, ein wandernder Schurke wie in Water Margin zu sein. Ich hoffe, es wird ein komplexeres Kampfsystem geben

Auf Steam könnt ihr The Bustling World auf eure Wunschliste packen. Wann das ambitionierte Spiel erscheint und ob es all seine Versprechen und Ideen einhalten kann, ist noch unbekannt. Auf jeden Fall ist es ein spannendes Spiel, was man im Auge behalten sollte. Viele Ideen erinnern auch an das Survival-Spiel Kenshi: Eines der besten Open-World-Spiele auf Steam wurde von einem Mann entwickelt und kostete ihn 12 Jahre