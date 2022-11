Gamer schickt Steam Deck zur Reparatur – Bekommt versehentlich eine Fritteuse geschickt

Valve bietet für das Steam Deck einen Reparaturdienst an. Doch der Dienst meinte es jetzt wohl zu gut, denn er schickte einem Kunden nicht nur das Steam Deck, sondern auch gleich noch eine Putenfritteuse. Die Community amüsiert sich sehr darüber.

Das Steam Deck ist ein Computer im Handheld-Format. Hier könnt ihr eure Steam-Spiele mit kleinen Einschränkungen zocken. Auch MMOs könnt ihr auf dem Steam Deck spielen, wenn ihr Einschränkungen in Kauf nehmt.

Falls euch das Steam Deck doch mal kaputtgeht, gibt es im Fall der Fälle einen offiziellen Reparaturdienst: Hier könnt ihr euer Gerät einschicken und Valve kümmert sich drum. Diesen Dienst hat jetzt ein Gamer genutzt und hat eine große Überraschung erlebt. Denn er bekam neben seinem reparierten Modell auch gleich noch eine Fritteuse dazu.

Valve glaubt, Gamer habe die Fritteuse mitgeschickt

Was ist genau passiert? Ein Gamer hatte einen Screenshot auf reddit gepostet und erklärte dazu: „Valve hat mir also zusammen mit meinem reparierten Steam Deck eine Putenfritteuse geschickt.“

Auf seinem Bild sieht man die riesige Kiste mit der Fritteuse und darüber, ziemlich klein im Vergleich, die Verpackung des Steam Decks.

Wo kommt denn das Gerät nun her? Der Threadstarter hatte auch einen Screenshot vom Support gepostet. Und dieser geht davon aus, dass dem Besitzer des Steam Decks auch die Fritteuse gehöre. So heißt es in der Antwort:

Hallo zusammen, es scheint, dass wir zusammen mit deiner Rücksendung des Steam Decks eine Putenfritteuse erhalten haben. Wir schicken die Putenfritteuse an dich zurück.

Als ihn einige Nutzer fragen, ob dies tatsächlich seine sei, verneint er das sofort. Denn das sei mit hohem Versand verbunden gewesen.

Bisher ist unklar, was aus der Fritteuse wird

Was wird jetzt aus der Fritteuse? Bisher gibt es noch keine eindeutige Antwort, was mit dem Gerät passiert und ob der User sie behalten darf und vor allem will. Er selbst hatte schließlich erklärt, dass es defnitiv nicht sein Gerät sei, Valve aber davon ausgeht.

In einem anderen Thread auf reddit hatte ein anderer Nutzer eine Fritteuse als vermisst gemeldet, denn die sei falsch ausgeliefert worden. Er musste aber schnell feststellen, dass die Fritteuse des Steam-Deck-Besitzers nicht sein bestelltes Modell sei.

Das Steam Deck hat vor wenigen Tagen übrigens den „Goldenen Joystick 2022“ für die beste Gaming-Hardware erhalten. Das hat Steam-Chef Newell zum Anlass genommen, um der Welt die Bedeutung des Computers zu erklären:

