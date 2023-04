Steam befeuert versehentlich Gerüchte zu einer Fortsetzung des beliebtesten Fallout-Teils, löscht Update schnell wieder

Auf Steam lieferte ein Update von Fallout 4 für Spekulationen unter der Community. Einen Tag später wurden die neuen Inhalte wieder gelöscht.

Was war das für ein Update? Auf der Analysewebseite SteamDB kann man die Veränderungen in Fallout 4 nachvollziehen. So sieht man, dass am 4. April 2023 mehrere Depots mit dem Namen “newvegas2” hinzugefügt wurden. Am 5. April wurden diese jedoch wieder entfernt (Stand: 06. April 2023).

Vor allem der Name der Dateien weckt die Hoffnung vieler Spieler. Bei Fallout: New Vegas handelt es sich um ein äußerst beliebtes Spiel der Reihe. Auf Steam wird es etwa mit 96 % positiven Reviews sehr gut bewertet (via Steam, Stand: 06. April 2023). Unter vielen Fans gilt er als bester Teil der Reihe. Sofort denken Spieler in der Community an eine mögliche Fortsetzung des Erfolgstitels.

Was sagt die Community? Das Update befeuerte Spekulationen um einen neuen Fallout-Teil. Auf Twitter findet man zahlreiche Posts unter dem Hashtag New Vegas.

Viele User haben große Hoffnungen und würden sich über das Spiel freuen. Eine spaßigen auch, dass New Vegas 2 schon wieder gecancelt wurde, dadurch, dass die Inhalte kurz darauf entfernt wurden.

@Im Norbi: “Heiliger Strohsack, Fallout: New Vegas 2 ist real”.

@EleanorJayynes: “Das war’s. New Vegas 2 ist gecancelt, ich hoffe, ihr seid zufrieden”.

@indianshrekt: : “SEHT EUCH DIESEN VERDAMMTEN NAMEN AN!!! NEW VEGAS 2”

Jedoch gibt es auch Bedenken in der Community, dass es sich dabei einfach um neue Spielinhalte für Fallout 4 handle und die Erwartungen der Spieler enttäuscht werden könnten.

Was sagt Bethesda dazu? Bisher gibt es noch kein offizielles Statement der Publisher zu einer Fortsetzung von New Vegas. Jedoch wurde bereits ein Next-Gen-Update für Fallout 4 angekündigt, das dieses Jahr kommen soll und. Daher wäre es gut möglich, dass die Änderungen auf Steam damit zusammenhängen.

Hier findet ihr noch eine Liste mit den 7 besten Spiele auf Steam 2023.