Steam: Neues Aufbau-Spiel hat nach einem Tag 89 % positive Bewertungen – Schaut euch den Trailer an

Gestern, am 03. Oktober 2023, erschien auf Steam ein neues Spiel, welches euch minimalistisches und entspanntes Gameplay rund um den Aufbau eines Eisenbahnnetzes verspricht. Schaut euch hier auf MeinMMO den Launch-Trailer an.

Was ist das für ein Spiel? Station to Station ist ein Aufbau-Spiel, welches auf Steam erschienen ist und in welchem ihr euer eigenes Eisenbahnnetz und die umliegenden Landschaften baut. Dieses Spiel ist nicht nur für euch, wenn ihr Züge mögt, sondern ebenfalls, wenn ihr ein gutes Puzzle-Spiel sucht.

Vor allem versprechen euch die Entwickler ein entspanntes Gameplay, wie im Trailer zu sehen in einer charmanten Voxel-Grafik – die also an das Bauen mit vielen kleinen Bauklötzen erinnert.

Den Launch-Trailer haben wir hier für euch eingebaut:

Was ihr erwarten könnt: Wie euch der Trailer zeigt, erwarten euch in Station to Station eine Vielzahl von Möglichkeiten und Landschaften, um euer Schienennetz ganz nach euren Vorstellungen zu gestalten.

Dabei fangt ihr ganz klein an und erbaut in einer ländlichen Gegend eure ersten Schienen und Bahnhöfe. Je mehr Verbindungen ihr schafft, um so mehr sorgt ihr für das Wachstum des ganzen Gebietes. Aus einer ruhigen, ländlichen Gegend kann so ganz schnell eine lebhafte und pulsierende Umgebung werden.

Für einen kleinen Twist versprechen euch die Entwickler dazu spannende Rätselelemente, die euch herausfordern sollen, eure Routen zu optimieren und Probleme logistisch zu lösen.

Ein wunderschönes Spiel für alle, die Bauen und Puzzle lieben

Neben einem entspannten Aufbau-Spiel könnt ihr also auch noch eure Fertigkeiten in Sachen Management und Planung unter Beweis stellen. Denn bei jedem Level werden euch optionale Herausforderungen geboten, falls euch das reine Bauen zu simpel wird.

Für dieses Konzept bekam das Spiel bereits nach einem Tag schon jede Menge positive Bewertungen auf Steam:

JD-Plays schreibt: Station to Station ist ein wunderbares, kleines Puzzle-Spiel mit den süßesten Voxel-Zügen, die ich je gesehen habe. Ich habe die Demo vor Monaten gespielt und mich verliebt.

ExplodingRocket schreibt: Großartiges Spiel, sehr stabil und entspannend. 11/10 von mir.

Shaymin schreibt: Das ist eins der schönsten und süßesten Spiele, die ich je gespielt habe.

