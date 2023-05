Neues Strategiespiel auf Steam lässt euch eine Stadt bauen … auf dem Rücken einer fliegenden Weltraum-Schildkröte

World of Warcraft hat ein neues Cinematic veröffentlicht. Die Inkarnationen bahnen sich ihren Weg in das neue Gebiet …

In den Romanen Pratchetts ist die Scheibenwelt Schauplatz mehrerer seiner Romane. Die flache Welt liegt auf dem Rücken von vier Elefanten, welche wiederum auf einer riesigen Schildkröte stehen, die durch das All fliegt.

Was steckt hinter dem Welt-Konzept des Spiels? Hinter dem Spiel steckt der Solo-Entwickler Gideon. Dieser adressiert die Parallelen seines Spiels mit anderen bekannten Werken in einer Steam-News. Gideon erklärt, dass er ein großer Fan von dem Autor Sir Terry Pratchett und der Scheibenwelt sei und daher auch das Setting der Weltraum-Schildkröte gewählt habe (via Steam ).

Wie sieht das Gameplay in World Turtles aus? Ihr begleitet die Meeps auf ihrer Reise durch das All und helft ihnen: Sammelt Ressourcen, baut Gebäude und lasst den Stamm immer weiter wachsen.

In dem Strategiespiel World Turtles fliegt die Zivilisation der sogenannten Meeps auf dem Rücken einer gewaltigen Weltraum-Schildkröte durch das All.

