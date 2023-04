Neues Koop-Spiel feiert guten Start auf Steam – Erinnert an Pokémon, aber ihr seid das Monster

Mit Cassette Beasts gibt es jetzt ein neues Spiel auf Steam und Konsole, das an Pokémon erinnert. Das Besondere ist, dass ihr das Monster seid.

Was ist das für ein Spiel? Cassette Beasts ist ein neues Spiel im Stil von Pokémon, das am 26. April für Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S und auf Steam veröffentlicht wurde.

Anders als moderne Pokémon-Spiele oder das Pokémon-MMO Temtem setzt Cassette Beasts jedoch nicht auf eine moderne 3D-Grafik, sondern kommt in einem klassischen Retro-Design daher.

Die verschiedenen Monster fangt ihr wiederum in Kassetten statt Bällen und kämpft mit ihnen gegen andere Trainer.

Neues MMORPG auf Steam erinnert an Pokémon – Verspricht mehr als 1,5 Millionen verschiedene Monster

Was zeichnet das Gameplay aus? Für das rundenbasierte Kampfsystem hat sich Cassette Beasts jedoch einen besonderen Kniff ausgedacht, denn ihr schickt die gefangenen Monster nicht einfach in den Kampf, ihr verwandelt euch in eure Begleiter.

Außerdem verfügt das Spiel über einen lokalen Koop-Modus, der es euch erlaubt, die offene Spielwelt gemeinsam mit einem Freund von der Couch aus zu erkunden.

Ebenso gibt so etwas wie die Tera-Kristallisierung der neusten Pokémon-Titel Karmesin und Purpur. So könnt ihr “elementare Chemie” nutzen, um den Elementartyp eures Monsters zu ändern. Obendrein könnt ihr zwei von euren Monstern fusionieren und daraus eine neue Kreatur erschaffen.

Den Launch-Trailer zu Cassette Beasts binden wir euch hier ein:

Wie lief der Release? Der Start des Indie-Titels scheint bislang ganz gut zu verlaufen. Selbstverständlich ist nicht mit Spielerzahlen wie bei einem Pokémon-Spiel zu rechnen, doch der Spieler-Höchstwert lag am Release-Tag auf Steam bei soliden 1.741 gleichzeitig aktiv Spielern (via SteamDB).

Obendrein rücken die ersten Bewertungen Cassette Beasts in ein gutes Licht.

Auf Steam kommt das Rollenspiel einen Tag nach Release auf 150 Rezensionen, wovon 92 % positiv ausfallen.

Auf der Review-Plattform metacritic kommen neun weitere Bewertungen hinzu, die einen Durchschnittswert von 86 erreichen.

Mit Palworld soll 2023 noch ein weiteres Spiel erscheinen, dass an das Spielprinzip von Pokémon erinnert – allerdings bringt es auch Schusswaffen und Survival-Gameplay mit.

Survival-Spiel auf Steam mischt Pokémon und Shooter – Erinnert mit seinen Kreaturen an bekannte Taschenmonster