Morgen startet das große Sinnoh-Event in Pokémon GO – Das müsst ihr wissen

Danach folgt dann noch ein Event rund um die 2. Generation. Am 20. Februar findet dann die Kanto-Tour statt. Das ist ein riesiges Live-Event, welches sich um die 1. Generation dreht. Alle weiteren Infos zu den bisher bekannten Events in diesem Jahr findet ihr hier:

So geht es mit den Events weiter: Nach dem Sinnoh-Event erwartet uns ein Event rund um die Hoenn-Region, also die 3. Generation. Das Event soll vom 19. Januar bis 24. Januar stattfinden. Weitere Details gibt es dazu allerdings nicht.

Mit den 3 Startern, Driftlon, Hippopotas, Pionskora und Shnebedeck gibt es aber auch noch weitere Pokémon, die Shiny sein können. Koknodon soll ebenfalls vermehrt erscheinen. Seine Entwicklung Rameidon ist der beste Gestein-Angreifer in Pokémon GO .

Wann läuft das Sinnoh-Event? Los geht es am 12. Januar um 10:00 Uhr morgens. Das Event läuft dann 5 Tage und endet am 17. Januar um 20:00 Uhr Ortszeit.

In Pokémon GO startet morgen, am 12. Januar, das große Sinnoh-Event. Dabei geht es um die Monster der 4. Generation. Wir zeigen euch die Boni und neuen Shinys.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 9 = 17

Insert

You are going to send email to