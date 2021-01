So könnt ihr in Pokémon GO nun leichter XL-Bonbons für seltene Monster verdienen

Chancen auf XL-Bonbons von Kaumalat dürftet ihr beim nächsten Event in Pokémon GO haben. Doch dort haben Trainer schon Zweifel dran:

Darum ist die neue Art so gut: Durch das Füttern von Pokémon in Arenen könnt ihr vor allem von den Monstern XL-Bonbons bekommen, die ansonsten verdammt selten sind.

Setzt also vor allem seltene Pokémon in Arenen, für die ihr gerne XL-Bonbons haben möchtet und füttert sie mehrmals täglich. So könnt ihr mit Glück zumindest ein paar wenige XL-Bonbons bekommen.

Bedenkt allerdings, dass die Wahrscheinlichkeit auf einen normalen Bonbon beim Füttern schon verdammt gering ist. Die Chance auf ein XL-Bonbon dürfte also nicht besser sein. Ihr braucht also viele Beeren und Glück, um XL-Bonbons zu erhalten.

Das ist neu: Auf reddit haben Trainer eine neue Methode geteilt, wie man an die begehrten XL-Bonbons kommen kann: durch das Füttern von Pokémon in Arenen.

In Pokémon GO könnt ihr nun auf eine neue Art XL-Bonbons verdienen. Das lohnt sich vor allem bei seltenen Pokémon, wo diese Bonbons besonders gefragt sind.

