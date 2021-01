Pokémon GO: Spielern bereitet ein Bonus des Sinnoh-Events jetzt schon Sorgen

In wenigen Tagen startet das Sinnoh-Event in Pokémon GO. Einer der angekündigten Boni bereitet den Spielern aber jetzt schon Sorgen. Um was geht es?

Das ist das Event: Am Abend des 7. Januars kündigte Niantic das nächste große Event für Pokémon GO an. Am 12. Januar startet das Sinnoh-Event mit Pokémon aus der 4. Generation. Das bringt allerhand neue Spawns, Quests, Sammler-Aufgaben und neue Raids.

Gerade die Raids sorgen jetzt schon für negative Kommentare. Denn die Entwickler kündigten an, dass Kaumalat in Stufe-1-Raids auftreten soll. Eigentlich wäre das ein Grund zu Freude. Doch in Vergangenheit waren Kaumalat bei solchen Events wirklich selten. Und genau das bereitet den Trainern nun Sorgen. Wird es wieder so selten wie in anderen Events?

So lief es bisher für Kaumalat in Pokémon GO

Darum ist Kaumalat begehrt: Das Pokémon kann sich zu Knakrack weiterentwickeln. Und das ist wiederum eins der besten Drachen-Angreifer nach Kandidaten wie Rayquaza und Dialga. Es gehört außerdem zu Typ Boden und steht in der Liste der stärksten Kämpfer auf Platz 2 nach Groudon. Die Liste der besten Angreifer in Pokémon GO findet ihr hier.

Kein Wunder also, dass Spieler so gerne Kaumalat fangen wollen. Doch es ist selten.

Was vielen Trainern in Erinnerung blieb, ist die Drachen-Woche aus dem August 2020. Niantic kündigte für das besondere Event Pokémon wie Kapuno und Kaumalat an, die Trainer finden können. Eine der Hauptmotivation für das Event.

Beide Spezies waren während des Events aber extrem selten zu finden. Trainer waren von der Drachenwoche bitter enttäuscht.

Trainer wünschen sich starke Kaumalat für ihre Sammlung

„Hoffentlich nicht wieder so selten …“

Das sagen die Trainer: Wir haben uns in den sozialen Netzwerken umgeschaut und beobachtet, wie die Trainer auf die Ankündigung des Events reagieren. Während sich einige schon auf die Inhalte freuen, zeigen andere Trainer ganz klar ihre Sorgen um Kaumalat.

Auf unserer Facebook-Seite zu Pokémon GO findet man folgende Kommentare:

„Kaumalat wird 100 % in Raids genauso selten sein wie in der Drachenwoche. Also so gut wie gar nicht, mit Glück findet man dann ein einziges oder zwei in der ganzen Woche“, sagt Julian K.

„Na hoffentlich ist das [Kaumalat] dann nicht wieder extrem selten in den Raids. Auf jeden Fall gehen dafür Pässe drauf“, schreibt Martin A.

„Und wie oft wird Kaumalat vorkommen? Ich bezeichne die Chancen auf sehr gering“, schätzt Benjamin W.

Auch auf reddit wird das Event diskutiert.

Nutzer xDonny schreibt: „Ich kanns kaum erwarten, einen einzigen Kaumalat-Raid pro Woche zu sehen“

Nutzer Vlasta1M schreibt: „Kaumalat in 1-Sterne-Raids. Vielleicht in einem von 1.000. Aber trotzdem noch 1.000 Mal besser als in der Wildnis“

Das sagt die andere Seite: Es gibt auch einige Trainer, die in den letzten Wochen oder auch bei der Drachenwoche viel Glück hatten. Sie konnten sich ein paar starke Kaumalat sichern und machen sich deshalb beim Sinnoh-Event keine Sorgen.

Es bleibt jetzt abzuwarten, wie selten Kaumalat dann wirklich im Sinnoh-Event wird.

Hier findet ihr alle Events, die im Januar 2021 in Pokémon GO laufen.