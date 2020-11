Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Das wurde berichtet: In der Nacht auf Samstag kamen ersten Berichte von Trainern, die plötzlich Kaumalat aus der Quest „Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander“ bekommen haben. Dort ist in der Regel Larvitar zu finden, doch nun soll es auch das seltene Monster aus der 4. Generation daraus geben.

In Pokémon GO berichten erste Spieler darüber, dass sie Kaumalat als Belohnung aus einer Feldforschung erhalten haben. Das betrifft aber wohl nicht alle Trainer. Wir zeigen euch die Anpassung.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 7 + zwei =

Insert

You are going to send email to