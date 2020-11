Pokémon GO erhöht jetzt die Tausch-Reichweite – aber nur für kurze Zeit

In Pokémon GO könnt ihr jetzt mit anderen Spielern tauschen, die mehrere Kilometer entfernt sind. Doch dieser Bonus ist ein Test und hält deshalb mir für einen bestimmten Zeitraum.

Was ist das für ein Test? Wenn ihr Pokémon GO auf eurem Mobilgerät öffnet, dann begrüßt euch gleich eine Nachricht von Niantic. Die verkündet, dass man die Tauschreichweite nun erhöht habe.

Man testet das, um diesen Bonus möglicherweise dann in zukünftigen Events erneut zu aktivieren. Dafür sammeln die Entwickler nun Daten von den Spielern, die das nutzen.

Die Tests starteten am 12. November um 23:30 Uhr. Die erhöhte Reichweite hält laut Plan bis zum 16. November um 19:00 Uhr an. Ihr habt also nur wenige Tage, um das auszuprobieren.

Warum macht Niantic das? Die erhöhte Tausch-Reichweite ist eine Änderung, die Trainer sich schon lange wünschen. Aufgrund von Corona und den Abstands-Regelungen zu anderen Personen rückte dieses Thema erneut in den Fokus. Gut möglich, dass die Entwickler hier beide Themen verbinden.

Wie hoch ist die neue Tausch-Distanz?

Das bemerken Trainer: Nach der Ankündigung machten sich Trainer gleich in die sozialen Netzwerke auf und verkündeten dort ihre Test-Ergebnisse. Denn eine Info ließ Niantic in der Event-Ankündigung aus: Auf welche Entfernung kann man denn nun tauschen?

Laut den Berichten der Spieler muss die neue Entfernung zwischen 10 und 15 Kilometern liegen. Da wird gerade noch genau nachgeforscht, um verlässliche Details zu bekommen.

In einem reddit-Post erklärt Nutzer Scorpionco, dass das Limit bei 12 Kilometern liege. Schon mit 12,125 Kilometern Entfernung zwischen ihm und seinem Tauschpartner hätte der Tausch nicht geklappt.

Wie reddit-Nutzer berichten, soll in der koreanischen Ankündigung von Niantic tatsächlich „12 Kilometer“ als erhöhte Distanz genannt werden. Probiert es am besten selbst aus und schreibt uns eure Ergebnisse hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Gut möglich, dass diese Tausch-Reichweite während der Tests noch weiter erhöht wird, wenn Niantic in diesem Feld noch weitere Daten sammeln will. Bedenkt, dass sich der Tausch von manchen Spezies mehr lohnt als bei anderen.

Wie gefällt euch das? Findet ihr diese neue Distanz gut und ausreichend, um mit Spielern aus eurer Umgebung nun aus sicherer Entfernung zu tauschen, oder sollte die Distanz noch weiter erhöht werden?

An anderer Stelle verbesserten die Entwickler heimlich die Ballons in Pokémon GO, aber nicht für jeden.