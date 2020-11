Neben den Anpassungen an den Ballons arbeitet Niantic derzeit auch an den Erfahrungspunkten. Das neue System bringt vor allem mehr EP für gute Würfe:

Schon länger fordern die Spieler von Pokémon GO ein Update für die Rocket-Ballons. Dort gibt es bisher keine Items als Belohnung, anders als bei Kämpfen an PokéStops. Doch für einige ausgewählte Trainer scheint sich das nun geändert zu haben.

