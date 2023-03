Der Oberschurke im deutschen Twitch bestellt PC, sagt, er kriegte leeres Gehäuse – „Karma würde ich sagen“

Der deutsche Streamer Theo “Scurrows” Bottländer ist einer der “Bad Boys” der deutschen Streaming-Szene. Seit Twitch neue Regelungen zum Streamen von Glücksspiel erlassen hat, zeigt er seine Casino-Inhalte auf der neuen Streaming-Plattform Kick und stichelt auf Twitter. Dementsprechend gering fällt das Mitgefühl aus, als er dort von seinen verschwundenen PC-Teilen berichtet.

Was passierte mit dem PC von Scurrows? Wie der Streamer auf Twitter mitteilte, habe er sich einen neuen PC für mehrere Tausend Euro bestellt – in einem Kommentar ist die Rede von 7.500 €. Nach 3 Monaten Wartezeit habe er jedoch nur ein leeres Gehäuse erhalten.

Scurrows behauptet, Mitarbeiter des Paketdienstes hätten das Innenleben des neuen PCs einfach ausgebaut und dabei auch noch das Gehäuse beschädigt. Dazu teilte er ein Bild des Gehäuses, wir haben euch den Tweet hier eingebunden:

Streamer klagt über Diebstahl, wird verspottet

Wie sehen die Reaktionen aus? Auf Twitter sammelte der Post schnell mehr als 100 Kommentare. Viele Nutzer schlagen sich jedoch nicht auf die Seite des Streamers. So schreibt eine Twitter-Nutzerin: “Karma würd’ ich sagen”, andere schlagen ähnliche Töne an (via Twitter).

Die Mehrheit scheint sich einig: Da habe es genau den richtigen erwischt, der Streamer habe das verdient. Einige gehen sogar so weit, die Mitarbeiter des Paketdienstes zu loben (via Twitter).

Woher kommen die negativen Reaktionen? Scurrows wurde auf Twitch mit Roleplay in GTA 5 bekannt. 2022 fing er jedoch an, überwiegend die Glücksspiel-Kategorie “Slots” zu zeigen und ging einen Deal mit der umstrittenen Casino-Seite “Stake” ein (via sullygnome).

Die Casino-Inhalte ließen den Streamer ins Visier von Glücksspiel-Kritikern geraten, darunter auch der Berliner Content Creator Kilian “Tanzverbot” Heinrich. Der Streit zwischen den Streamern gipfelte schließlich in Handgreiflichkeiten auf der gamescom.

Seit auf Twitch im Oktober 2022 neue Regelungen zum Zeigen von Glücksspiel in Kraft traten und Casino-Streamer einen großen Teil ihrer Zuschauer einbüßen mussten, sorgt Scurrows zudem vermehrt auf Twitter für Ärger:

Offenbar ist der Verlust der teuren PC-Teile in den Augen der Kommentierende nun also eine Art Strafe für das Handeln des Streamers.

Was sagt Scurrows dazu? Der Streamer gibt sich angesichts der spöttischen Kommentare gelassen. Der Fehler liege ja bei dem Paketdienst, der ihm den Schaden ersetzen müsse (via Twitter).

Einige Twitter-Nutzer zweifeln jedoch an der Glaubwürdigkeit des Twitch-Streamers. Schließlich wäre das ein ziemlich dreister Diebstahl, sollte seine Version stimmen. Doch tatsächlich kommt es immer wieder zu Fällen von beschädigten Paketen oder fehlenden Inhalten.

In Fällen wie diesen haben die Empfänger 7 Tage lang Zeit, eine Schadensmeldung bei DHL einzureichen. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

