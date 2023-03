Nutzer kauft Gaming-System, doch PC sieht wie vom Laster überfahren aus: „Sowas ist mir noch nie passiert“

Ein Gamer hat einen neuen Gaming-PC gekauft. Doch die Community staunt, was er da mit der Post bekommt. Denn spielen kann und will damit wohl niemand mehr.

Ein Nutzer hat sich einen neuen Gaming-PC gekauft. Doch er staunt nicht schlecht, als er das Paket öffnet, welches er da geliefert bekommen hat. Ein paar Bilder dieses Systems hat er auf reddit gepostet und sorgt dort für Erstaunen und Entsetzen.

Ein User kann mit neuem Gaming-PC erst spielen, nachdem er üblen, versteckten Fehler gefunden hat

Lädierter PC sorgt für Überraschung und Entsetzen

Wie reagiert die Communtity? Fassungslos, irritiert und auch irgendwie belustigt. Denn die wenigsten haben so einen zerlegten PC gesehen. So schreibt jemand (via reddit.com):

Ich bin seit 26 Jahren in der IT-Branche tätig und habe weit mehr als meinen Anteil an PCs bestellt, und nicht ein einziges Mal ist mir das passiert. Ja, einige hatten kleinere Schäden, aber wurde dieses Ding aus 40.000 Fuß Höhe abgeworfen? Verdammt, tut mir leid für deinen Verlust.

Andere spotten, dass ein “perfekter Zustand” für sie doch etwas anderes sei. Es gibt auch schon erste Memes, die den “neuen Gaming-PC” mit dem Schiefen Turm von Pisa vergleichen.

Wie ging die Sache aus? In einem weiteren Kommentar erklärt der Nutzer, dass sich die Sache günstig für ihn gelöst habe. So schreibt er (via reddit.com):

Ich habe den Kundensupport des Unternehmens kontaktiert und um eine Rückerstattung/Rückgabe gebeten, die problemlos genehmigt wurde. Ich werde es jetzt auf mich nehmen, und stattdessen separate Teile kaufen und meinen eigenen PC als ein Spaß-Projekt zu bauen, statt den einfacheren Weg zu nehmen. Vielen Dank für all die lustigen Kommentare und die Unterstützung!

Beschädigte Pakete solltet ihr nicht annehmen

Was mache ich, wenn mein Paket beschädigt ist? Kommt euer Paket mit der Post bereits in einem fürchterlichen Zustand an, solltet ihr das Paket auf keinen Fall annehmen. Ihr könnt die Annahme problemlos verweigern und viele Verkäufer weisen auch in ihren AGBs darauf hin. Denn in diesem Fall ist das Versandunternehmen für die Schäden verantwortlich. Firmen wie etwa Mindfactory schreiben in ihren AGBs:

Fallen Ihnen offensichtliche Schäden an der Verpackung oder am Inhalt der Bestellung auf, melden Sie dies bitte unverzüglich dem Spediteur/Frachtdienst und verweigern Sie soweit möglich die Annahme.

Manchmal sind Schäden aber äußerlich nur bedingt sichtbar. Solltet ihr das Paket zu Hause öffnen und dann Schäden feststellen, dann solltet ihr das zügig melden. Einen Schaden am Paketinhalt könnt ihr bis zu sieben Tage nach Erhalt reklamieren.

Verbraucherschützer raten übrigens, das Paket in Anwesenheit des Zustellers auszupacken (via verbraucherzentrale-niedersachsen.de). Denn mit der Unterschrift bestätigt der Empfänger nicht nur den Erhalt, sondern auch, dass das Paket bei euch ordentlich und in gutem Zustand eingetroffen ist.

Das ist vor allem in Zeiten knifflig, wo Paketdienstleister vermehrt auf Abstellgenehmigungen setzen und dadurch gar keine Unterschrift für die Ablieferung mehr benötigen.

Gamer öffnet nach 6 Jahren zum ersten Mal Gaming-PC und zeigt, warum ihr nicht den gleichen Fehler machen solltet