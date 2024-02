Steam: Ein Aufbauspiel will zum vollen Release richtig überzeugen, hat jetzt schon 97 % positive Bewertungen

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Dafür bekommen sie die Möglichkeit, ihre Fabriken gleich mit verschiedenen Stromversorgungen zu verbinden und so die stetige Energiezufuhr zu gewährleisten. In einem Spiel, das auf Automatisierung aus ist, scheint dies ein wirklich gutes Feature, um dieses Ziel zu erreichen.

Auch einige Features sollen überarbeitet werden oder bis zum Release ihren Weg ins Spiel finden. So setzt Update 8 zum Beispiel bereits ein interessantes Feature in den Fokus, welches es Spielern ermöglicht, ihre Bauten auch bei einem Ausfall der Stromversorgung weiterhin für einen gewissen Zeitraum zu betreiben.

Wie will Satisfactory überzeugen? Aktuell arbeiten die Entwickler des Aufbauspiels am vollen Release, welcher zum Ende 2024 geplant ist. Dafür soll unter anderem ein Wechsel zur Unreal Engine 5 stattfinden.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to