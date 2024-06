Das öffentlich-rechtliche Fernsehen stellt seine einzige vernünftige Gaming-Sendung ein – Zu nischig

Der Spartensender von ZDF für junge Leute, ZDFneo, wird im Sommer 2025 das Format „Game Two“ absetzen. In Game Two begleitet ein Team der Rocketbeans wöchentlich das aktuelle Gaming-Geschehen.

Das sagen die Rocketbeans: Bei den Rocketbeans, die Game Two für ZDFneo seit 2023 produzieren, hat man zwei Nachrichten:

Die gute Nachricht sei, dass Game Two bis Sommer 2025 verlängert wurde. Es gibt bis dahin eine Sendung pro Woche.

Aber im Sommer 2025 wird ZDFneo die Sendung nicht weiterführen.

Wie es dann mit Game Two weitergeht, ist unklar.

Game Two hat sich etwa kritisch mit der Entwicklung des Flops “Gollum” beschäftigt, das eines der wichtigsten deutschen Gaming-Studios im Alleingang versenkte:

Gaming hat zwar 261 Milliarden € Umsatz, ist für ZDFneo aber “nicht breit genug”

Warum kommt das Aus für Game Two? Game Two war im April 2023 von Funk zu ZDFneo gewechselt, aber auch hier geht es nach zwei Jahren zu Ende.

ZDFneo sagt, man plane, den Ausbau von Fiction-Angeboten „für junge Menschen“ und Show-Angeboten mit breiter thematischer Ausrichtung.

Das heißt wohl: Für das Nischenthema „Gaming“ ist fürs ZDF nicht mal mehr bei ZDFneo noch ein Platz.

Das ist etwas schräg, wenn man bedenkt, dass der globale Videospiel-Markt weltweit einen Umsatz von etwa 261 Milliarden € generieren wird und eigentlich allgemein als wichtiges Entertainment-Produkt gesehen wird, das auf Augenhöhen mit Filmen und Musik steht.

Was ist Game Two? Game Two ist das einzige Angebot im deutschen Free-TV, das sich mit dem Gaming-Markt beschäftigt. Für Aufsehen sorgte etwa im Oktober 2023 eine Doku über Gollum: Das sollte eigentlich das 1. AAA-Spiel eines Hamburger-Studios werden, aber besiegelte dessen Ende.

Die wöchentlichen Episoden von Game Two fassen im News-Format die wichtigsten Themen im Gaming einer Woche zusammen, stellen vor allem neue Spiele vor und bewerten sie.

Auf YouTube gibt es zudem launige Panel-Formate, in denen Redakteure und Redakteurinnen etwa erklären, welches Spiel, das jeder mag, sie persönlich doof finden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das sagen die Rocketbeans: Die Macher sagen, man bedauert die Entscheidung, sei ZDFneo aber dankbar.

Man glaube an das Produkt. Immerhin laufe es schon seit 20 Jahren – Game Two begann 2006 als Game One.

Das steckt dahinter: Das ist wohl letztlich ein Eingeständnis der Öffentlich-Rechtlichen, dass man die jungen Zuschauer im linearen Fernsehen nicht mehr erreichen kann und gegen YouTube und Twitch keine Chance sieht, im Nischenbereich „Gaming“ zu bestehen.

Da sind wohl Dauerwiederholungen von „Death in Paradise“ die bessere Wahl.

Ob “Junge Zuschauer” wirklich auf Serien stehen, die das ZDF mit bescheidenem Budget dreht, ist bei aller Liebe für kreative Lösungen fraglich. Mit “Blockbustaz”, einer Komödie mit Eko Fresh, oder dem Seuchen-Drama “Sløborn” gegen House of Dragons und The Boys um die Aufmerksamkeit junger Zuschauer zu konkurrieren, ist einfach schwierig.

Außer Game Two gibt es kaum Gaming im deutschen Fernsehen. Ab und zu werden in Doku-Formaten der ARD mal Gaming-Infleuncer in den Mittelpunkt gerückt. Im Februar 2024 erschien etwa eine zugegeben mittlerweile schlecht gealterte Doku über AnniTheDuck: „Da kommt The Brain“ – ARD-Doku über Aufsteiger zeigt deutsche Twitch-Streamerin