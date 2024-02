27-Jährige berichtet nach 10 Jahren Twitch von gesundheitlichen Problemen durch zu viel Zocken

Die Twitch-Streamerin Imane “Pokimane” Anys kann mit ihren 27 Jahren bereits auf eine beachtliche Karriere als Content Creatorin zurückblicken. Doch das viele Zocken fordert seinen Tribut.

Um wen geht es? Die 27-jährige Imane „Pokimane“ Anys galt lange als die unangefochtene Königin von Twitch. Während ihrer 10-jährigen Karriere auf der Streaming-Plattform zeigte sie vor allem Spiele wie League of Legends und Valorant, oder unterhielt sich in Just Chatting mit ihren Zuschauern (via TwitchTracker).

Aber auch beim Hype um Among Us während der Corona-Pandemie war Pokimane ganz oben mit dabei und privat darf es auch mal ein Mobile-Game für die Streamerin sein. Jetzt berichtet die 27-Jährige von den Auswirkungen, die das viele Zocken auf ihren Körper haben soll.

Kaputte Ohren und Arme sind keine Seltenheit bei Profi-Gamern

Was sind das für gesundheitliche Probleme? Auf X, ehemals Twitter, fragt Pokimane, ob andere auch den Eindruck hätten, gesundheitliche Probleme vom vielen Zocken entwickelt zu haben. So ist sie sich sicher, dass ihr Tinnitus sowie ihre Kieferprobleme – eine Craniomandibuläre Dysfunktion, kurz CMD – vom dauerhaften Tragen eines Headsets stammen.

In den Kommentaren unter ihrem Beitrag schreibt die 27-Jährige zudem, schon so oft mit Repetitive-Strain-Injurys (RSI) – auf Deutsch ist das die „Sekretärinnenkrankheit“ oder der berüchtigte „Mausarm“ – in ihren Handgelenken gekämpft zu haben, dass sie Physiotherapie und wochenlange Ruhepausen benötigt habe.

Diese Verletzungen aufgrund einer wiederholten und dauerhaften Beanspruchung sind auch ein Grund dafür, dass viele E-Sport-Profis mit Anfang 20 bereits körperlich kaputt sind und in Rente gehen müssen. „Ich bete, dass ich keinen Karpaltunnel bekomme“, so Pokimane (via X).

In den Kommentaren unter dem Beitrag von Pokimane berichten viele Content Creator von ähnlichen Problemen, die sie auf das Tragen von Headsets zurückführen. Andere beschreiben Kopfschmerzen und Ohr-Infektionen, die ebenfalls von Kopfhörern stammen sollen.

Auch das viele Sitzen und die oft ungesunde Körperhaltung scheinen ihren Tribut zu fordern, etwa in Form von lautem Knirschen der Gelenke im Nacken, Rückenschmerzen und Knieproblemen.

Als Gaming-Journalist, der nach Feierabend gerne noch ein paar Runden zockt, kommt man ebenfalls auf viel Zeit am Schreibtisch und vor dem Bildschirm. Die MeinMMO-Redaktion hat daher einige Empfehlungen für euch, wenn ihr ähnliche Beschwerden habt:

Selbst, wenn das Zocken und lange Streamen auf Twitch nicht der Auslöser für gesundheitliche Beschwerden sind, können sie diese dennoch begünstigen. So kündigte der erst 20-jährige LetsHugo im September letzten Jahres an, kürzertreten zu wollen.

Antonia “Reved” Staab ging sogar einen Schritt weiter und zog sich auf unbestimmte Zeit komplett von Twitch zurück. Zuvor war die 23-Jährige lange die größte deutsche Streamerin gewesen, also quasi „unsere“ Pokimane. Doch sie hatte über Jahre mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen: Reved spricht über ihre Twitch-Pause, sagt, ihr geht es „mit 23 gesundheitlich wie einem 70-Jährigen“