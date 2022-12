Trainer erstellt Bild mit 78 Pokémon, die in Pokémon GO noch fehlen – Kennt ihr sie?

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Was sagen die Spieler zu den fehlenden Pokémon? In den Kommentaren fällt vor allem das Fehlen von unspektakulären Taschenmonstern wie Mähikel auf.

In den Kommentaren des Posts wurde ebenfalls angemerkt, dass der Ersteller der Liste die Urformen der legendären Pokémon Dialga und Palkia vergessen habe (via reddit ).

Welche Pokémon sind nicht auf dem Bild? Auf dem Bild von reddit-Nutzer martins06 sind nicht alle Pokémon zu sehen, die in Pokémon GO noch fehlen. Einige hat er bewusst rausgelassen und dies bei seinem Post dazu geschrieben.

Welche Pokémon fehlen in Pokémon GO? Insgesamt sind auf dem Bild 78 unterschiedliche Pokémon oder Pokémon-Formen zu sehen. Den Post inklusive des Bildes binden wir euch hier ein:

Erst im Rahmen der Winter-Feiertage Teil 2 sahen wir Evoli und dessen Entwicklungen mit Festtags-Hut. Dabei gibt es noch zahlreiche Pokémon vergangener Generationen, die in Pokémon GO noch fehlen.

In Pokémon GO gibt es viele verschiedene Taschenmonster, die Fans bereits aus den Hauptspielen kennen. Außerdem kommen immer mehr Variationen der kleinen Monster ins Spiel hinzu, die sich mit kosmetischen Gegenständen wie Hüten und Schleifen schmücken und sich dadurch von ihrer normalen Version unterscheiden.

Ein Spieler hat auf reddit ein Bild mit Pokémon gepostet, die in Pokémon GO noch fehlen. Wisst ihr, welche das sind?

