Pokémon GO: So stark ist Shaymin aus der neuen Spezialforschung

In Pokémon GO könnt ihr jetzt Shaymin kostenlos aus einer Spezialforschung kriegen. Doch hat das Monster überhaupt was drauf?

Wo gibt es Shaymin? In Pokémon GO ist gerade die Umweltwoche gestartet, und mit diesem Event kam auch die Spezialforschung “Pflanzen und Dankbarkeit” ins Spiel.

Hier erwarten euch insgesamt 7 Forschungsschritte, an deren Ende ihr dem mysteriösen Pokémon Shaymin in der Land-Form begegnen könnt. Das konnte man erstmals beim GO Fest 2022 fangen, brauchte damals aber ein Ticket.

Nun folgt der kostenlose Release für Spieler auf der ganzen Welt. Doch was bringt das Monster?

Wie stark ist Shaymin in Pokémon GO?

Das könnt ihr von Shaymin erwarten: Shaymin gehört zu den mysteriösen Pokémon und erschien erstmals in der 4. Spiel-Generation.

Die Werte der Shaymin-Landform sehen so aus:

Angriff: 210

Verteidigung: 210

Ausdauer: 225

Die Werte der Landform sind an sich nicht übel, allerdings leidet das Pokémon unter einem schwierigen Moveset. Ihm fehlt ein starker Sofort-Pflanzen-Angriff. Man hat zwar die Chance, “Kraftreserve” zu bekommen, doch welchen Typ die Attacke hat, hängt zufällig von eurem gefangenen Pokémon ab und kann auch nicht geändert werden.

Erwischt man Kraftreserve vom Typ “Pflanze”, hat man Glück – wenn nicht, haben andere Angreifer die Nase vorn. In den meisten Fällen sind andere Kandidaten der besten Angreifer in Pokémon GO, wie beispielsweise Katagami oder verschiedene Crypto-Monster vom Typ Pflanze, die bessere Wahl.

Im PvP kann sich Shaymin leider nicht durchsetzen. Hier ist es keine gute Wahl, schaut man auf die Rankings der Datenbank von PvPoke.

Was ist mit der Zenitform? Das Besondere an Shaymin ist, dass es einen Formwechsel durchführen kann. Es kann von der Landform in die Zenitform wechseln. Das verändert die Werte ein wenig und gibt Shaymin außerdem den Typ “Flug” zusätzlich zum Typ “Pflanze”.

Shaymin in der Land- und Zenitform

Die Zenitform hat folgende Werte:

Angriff: 261

Verteidigung: 166

Ausdauer: 225

Die Zenitform ist offensiv also etwas stärker, als die Landform, leidet aber ebenfalls unter einem nicht idealen Moveset. Auch hier braucht man Glück, den richtigen Typ von “Kraftreserve” zu bekommen. Für Raids ist die Zenitform eine etwas bessere Wahl, im PvP hingegen etwas schwächer.

Für beide Formen gilt aber insgesamt, dass sie im Kampf keine besonders große Rolle spielen, wenn sie die falschen Moves haben.

Dementsprechend ist Shaymin insgesamt eher was für den Pokédex und die Komplettierung eurer Sammlung. Sobald ihr die Spezialforschung aus der Umweltwoche eingesammelt habt, habt ihr unbegrenzt Zeit, um euch Shaymin zu schnappen. Übrigens: Kurz bevor das Event startete, strich Pokémon GO einen Bonus aus der Umweltwoche.