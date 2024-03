Pokémon GO: Sierra, Arlo und Cliff haben ab sofort neue Pokémon – Lohnen sie sich?

In Pokémon GO gibt es ein neues Rocket-Event. Auch Sierra, Arlo und Cliff haben dabei neue Pokémon im Gepäck. Wir haben uns angeguckt, welche das sind und welche sich besonders lohnen.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO ist das neue Rocket-Event mit dem Namen Welt voller Wunder: Übernahme gestartet. Neben der Rückkehr von Crypto-Mewtu und dem Debüt von Crypto-Groudon gibt es noch viele weitere Inhalte im Event. Alle Inhalte des Events Welt voller Wunder: Übernahme .

Auch die 3 Rocket-Bosse Sierra, Arlo und Cliff haben im Zuge des Events neue Pokémon bekommen, mit denen sie gegen euch antreten. Welche das sind und ob sie sich für euch lohnen, haben wir uns für euch angeguckt.

Neue Pokémon von Sierra

Welche Pokémon hat Sierra dabei? In dieser Tabelle seht ihr, mit welchen Pokémon Sierra nun unterwegs ist.

Wann? Pokémon 1. Pokémon Crypto-Knacklion 2. Pokémon Crypto-Zobiris

oder Crypto-Kramshef

oder Crypto-Milotic 3. Pokémon Crypto-Hundemon

oder Crypto-Sarzenia

oder Crypto-Simsala

Besiegt ihr Sierra, könnt ihr euch das Crypto-Knacklion von ihr schnappen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr Sierra am besten besiegt, werft einen Blick in unseren Konter-Guide für Sierra.

Lohnt sich Crypto-Knacklion? Knacklion könnt ihr zu Vibrava und anschließend zu Libelldra entwickeln. Leider ist Libelldra in seiner Crypto-Variante nicht besonders stark und deshalb weder in Raids, noch für den Einsatz in den Kampfligen besonders gut geeignet.

Crypto-Knacklion kann auch als Shiny erscheinen, sodass es für die Sammler unter euch interessant sein kann.

Neue Pokémon von Arlo

Welche Pokémon hat Arlo dabei? Aus der Tabelle könnt ihr entnehmen, mit welchen Pokémon Arlo ab sofort gegen euch antritt.

Wann? Pokémon 1. Pokémon Crypto-Tuska 2. Pokémon Crypto-Glurak

oder Crypto-Hypno

oder Crypto-Golgantes 3. Pokémon Crypto-Dragoran

oder Crypto-Scherox

oder Crypto-Brutalanda

Geht ihr aus dem Kampf gegen Arlo siegreich hervor, erhaltet ihr die Gelegenheit, sein Crypto-Tuska zu fangen und in euren Besitz zu bringen. Mit welchen Pokémon ihr ihn am besten herausfordert, erfahrt ihr in unserem Konter-Guide für Arlo.

Lohnt sich Crypto-Tuska? Noktuska, die Weiterentwicklung von Tuska, ist leider ein vergleichsweise sehr schwaches Pokémon. Ihr solltet dieses Pokémon weder für Raids, noch für Kämpfe in den Kampfligen einplanen und hierfür besser andere Pokémon nehmen.

Auch Crypto-Tuska kann in seiner Shiny-Variante erscheinen und sich somit für Sammler lohnen.

Neue Pokémon von Cliff

Welche Pokémon hat Cliff dabei? Mit welchen Pokémon Cliff auf euch wartet, könnt ihr in folgender Tabelle sehen.

Wann? Pokémon 1. Pokémon Crypto-Machollo 2. Pokémon Crypto-Seedraking

oder Crypto-Aerodactyl

oder Crypto-Galagladi 3. Pokémon Crypto-Despotar

oder Crypto-Wielie

oder Crypto-Iksbat

Nach dem Kampf gegen Cliff, habt ihr die Gelegenheit, sein Crypto-Machollo zu fangen und in euren Besitz zu bringen. Bevor ihr gegen Cliff in den Kampf zieht, solltet ihr euch gut vorbereiten und entsprechende Konter-Pokémon für Cliff mit in euer Team aufnehmen.

Lohnt sich Crypto-Machollo? Machollo kann sich zu Maschock und anschließend zu Machomei entwickeln. Während Machomei selber schon ein ziemlich starkes Pokémon ist, ist seine Crypto-Variante umso besser. Crypto-Machomei ist ein gutes Pokémon für die Superliga und zählt für Raids zu den besten Angreifern in Pokémon GO vom Typ Kampf.

Natürlich kann auch Crypto-Machollo als Shiny erscheinen, nachdem ihr Cliff besiegt habt.

Wenn ihr Crypto-Machomei oder ein anderes Crypto-Pokémon in euer Team aufnehmen und zum Kämpfen benutzen wollt, müsst ihr vorher die Lade-Attacke Frustration verlernen, was ihr im aktuellen Rocket-Event tun könnt.

Was sagt ihr zu den neuen Pokémon der Rocket-Bosse? Findet ihr die neuen Teams schwer zu besiegen? Freut ihr euch über die neuen Pokémon, die ihr von den Bossen erhalten könnt? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Übrigens: ihr solltet das neue legendäre Crypto-Pokémon von Giovanni nicht verpassen!