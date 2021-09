Pokémon GO: Raidstunde heute mit Vesprit – Die besten Konter

In Pokémon GO startet heute, am 15. September, eine Raid-Stunde mit Vesprit. Anderenorts auch mit Tobutz und Selfe. Wir zeigen euch alles, was ihr zum Event wissen müsst, die besten Konter und Shinys.

Was ist das für ein Event? Jeden Mittwochabend läuft in Pokémon GO eine Raidstunde. Das Besondere an dieser Art von Events ist, dass legendäre Raids auf nahezu allen Arenen im Spiel starten. Dabei habt ihr also gute Chancen, die legendären Bosse zu bekämpfen.

Heute, am 15. September, findet ihr in Europa Vesprit in der Raidstunde. An anderen Orten tauchen Tobutz und Selfe auf.

Raid-Stunde mit Vesprit – Beste Konter + Shiny

Wann geht es los? Die Raidstunde beginnt um 18:00 Uhr und endet dann in der Regel um 19:00 Uhr. Vor dem Start erscheinen bereits die dunklen Raid-Eier auf den Arenen und kündigen die bald starteten Raids an.

Was sind die besten Konter? Vesprit gehört zum Typ Psycho und ist damit schwach gegen Angriffe der Typen Unlicht, Geist und auch Käfer. Nachfolgend zeigen wir euch einige Pokémon, die euch beim Raid gegen Vesprit gut unterstützen.

Giratina (Urform) mit Dunkelklaue und Spukball

Skelabra mit Bürde und Spukball

Snibunna mit Standpauke und Schmarotzer

Mewtu mit Konfusion oder Psychoklinge und Spukball

Absol mit Standpauke und Finsteraura oder Vielender

Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer

Trikephalo mit Biss und Finsteraura

Despotar mit Biss und Knirscher

Gengar mit Dunkelklaue oder Schlecker und Spukball

Yveltal mit Standpauke und Finsteraura

Pinsir mit Käferbiss und Kreuzschere

Scherox mit Zornklinge und Kreuzschere

Weitere gute Angreifer seht ihr in unserem Konter-Guide für Vesprit, Tobutz und Selfe in Pokémon GO.

Kann man Shiny Vesprit fangen? Ja! Ihr könnt jetzt die Shinys des Seen-Trios fangen. Für euch kann diese Raidstunde also wirklich besonders werden, wenn ihr ein schillerndes Exemplar findet.

Vesprit, Selfe und Tobutz normal (oben) und als Shiny (unten)

Weltweite Raids in Pokémon GO für Selfe und Tobutz

Das könnt ihr tun: Wenn ihr schon genug Vesprit gefangen habt und lieber die Raidstunden für Selfe und Tobutz nutzen wollt, dann könnt ihr das mit Fernraids. Diese Funktion bietet euch die Möglichkeit, von Freunden auf der ganzen Welt zu einem Raid eingeladen zu werden und dort mitzuspielen, ohne selbst in der Nähe der Arena sein zu müssen.

Wie ihr weltweite Freunde für Selfe und Tobutz findet, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Spielt ihr heute bei der Raidstunde mit und welches der Pokémon aus dem Trio wollt ihr euch da fangen? Schreibt uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community aus. Vielleicht findet ihr hier auch weitere Mitspieler, die euch zu Raids einladen können.