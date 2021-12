Pokémon GO: Raid-Stunde heute mit Kyurem – Lohnt sie sich?

In Pokémon GO findet heute, am 29. Dezember 2021, die letzte Raid-Stunde des Jahres 2021 statt. Bei dieser könnt ihr auf das legendäre Monster Kyurem treffen. Wir zeigen euch, welche Konter ihr am besten nutzen solltet und ob sich das kurze Event für euch lohnt.

Um was für ein Event geht es? Jeden Mittwoch findet in Pokémon GO eine sogenannte Raid-Stunde statt. Bei dieser starten in fast allen Arenen Level-5-Raids, bei denen ihr gegen legendäre Pokémon antreten könnt.

Bevor das Jahr 2021 nun zu Ende geht, wird es heute noch einmal ein solches Event geben. Im Mittelpunkt dieser Raid-Stunde wird dabei das legendäre Drachen- und Eis-Pokémon Kyurem stehen.

Raidstunde mit Kyurem – Die besten Konter

Wann startet die Raidstunde? Wie ihr es aus der Vergangenheit gewöhnt seid, wird auch die heutige Raidstunde wieder pünktlich um 18:00 Uhr Ortszeit starten. Ihr habt dann 60 Minuten Zeit, um an möglichst vielen Level-5-Raids teilnehmen zu können, bis das Event um 19:00 Uhr auch schon wieder endet.

Nutzt diese Konter gegen Kyurem: Das legendäre Pokémon des Typs Drache und Eis hat eine besondere Schwäche gegen Angriffe des Typs Kampf, Gestein, Stahl, Drache und Fee. Nutzt aus diesem Grund folgende Monster (via pokebattler.com):

Pokémon Moveset (Crypto-) Metagross Patronenhieb und Sternenhieb (Crypto-) Machomei Konter und Wuchtschlag Terrakium Katapult und Sanctoklinge Lucario Konter und Aurasphäre (Crypto-) Hariyama Konter und Wuchtschlag (Crypto-) Dragoran Drachenrute und Drachenklaue (Crypto-) Despotar Katapult und Steinkante (Crypto-) Brutalanda Drachenrute und Wutanfall Meistagrif Konter und Wuchtschlag (Crypto-) Guardevoir Charme und Zauberschein

Darüber hinaus könnt ihr auf folgende Mega-Entwicklungen einsetzen:

Mega-Garados mit Drachenrute und Wutanfall

Mega-Glurak Y mit Feuerodem und Drachenklaue

Mega-Schlappohr mit Fußkick und Fokusstoß

Weitere gute Konter gegen Kyurem findet ihr in unserem dazugehörigen Konter-Guide:

Pokémon GO: Kyurem Konter-Guide – Die besten Angreifer 2021 im Raid

Lohnt sich die Raid-Stunde mit Kyurem?

Gibt es Kyurem als Shiny? Ja, mit etwas Glück könnt ihr einem schillernden Kyurem begegnen. Ihr erkennt es an der pinkfarbenen Verzierung am Kopf.

Kyurem normal (links) und als Shiny (rechts)

Wie stark ist Kyurem? Kyurem kann grundsätzlich mit guten Angriffs- und Ausdauerwerten punkten, allerdings gibt es in Pokémon GO bessere Kandidaten für den Einsatz in Raids. Wer also auf der Suche nach einem starken Raid-Pokémon ist, sollte lieber auf eines der Monster zurückgreifen, die zu den besten Angreifern im Spiel gehören.

Und auch in der PvP-Liga ist Kyurem nicht die erste Wahl. Lediglich in der Meisterliga kann er laut PvPoke als solide Alternative punkten (via pvpoke.com).

Für wen lohnt sich die Raid-Stunde heute? Die Raid-Stunde ist vor allem für Shiny-Jäger eine gute Gelegenheit, sich ein schillernderes Kyurem zu sichern. Für den Einsatz in Raids und der GO-Kampfliga, solltet ihr lieber nach anderen Alternativen Ausschau halten.

Werdet ihr heute an dem einstündigen Event teilnehmen? Oder konntet ihr bereits ein schillerndes Exemplar ergattern und setzt lieber aus? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Das neue Jahr begrüßt Pokémon GO auf ganz besondere Weise. Wir zeigen euch, welche Monster und Boni euch zum Neujahrs-Event erwarten.