Pokémon GO: Jetzt ist der beste Zeitpunkt eure Pokémon-Sammlung aufzuräumen

In Pokémon GO läuft derzeit das Valentinstags-Event, bei dem ihr euch einen ganz besonderen Bonus erspielen konntet. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was das für ein Bonus ist und warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um eure Pokémon-Aufbewahrung aufzuräumen.

Um was geht es? Bereits vor dem Start des diesjährigen Valentinstags-Events hatte Niantic den Trainern in Pokémon GO eine globale Herausforderung freigeschaltet. Dabei mussten weltweit insgesamt 70.000.000 Geschenke verschickt werden, um einen besonderen Bonus zu erspielen.

Aus diesem Grund haben wir euch empfohlen, mit dem Verschicken eurer Pokémon noch zu warten. Die globale Herausforderung wurde nun geschafft und ihr könnt jetzt endlich eure überflüssigen Monster aussortieren. Wir erklären, welchen Vorteil euch das bringt.

Darum solltet ihr jetzt Pokémon verschicken

Wie Pokémon GO in der Nacht zum 11. Februar 2022 über seinen Twitter-Account mitgeteilt hat, wurde die globale Herausforderung geschafft. Somit habt ihr euch einen dreifachen Bonbon-Bonus beim Verschicken eurer Pokémon erspielt. Das bedeutet, dass ihr für jedes Monster, was ihr an Professor Willow schickt 3 Bonbons bekommt.

Aus diesem Grund solltet ihr JETZT diese Gelegenheit nutzen und eure Pokémon sortieren. Dabei bietet es sich vor allem an, wenn ihr seltene oder legendäre Pokémon verschickt, bei denen ihr generell nicht so häufig Bonbons bekommt. Dazu zählen beispielsweise Registeel und Regirock.

Aber auch Monster, die über eine starke Weiterentwicklung verfügen, wie Machomei, Quiekel oder Karpador, können dabei sinnvoll sein, um noch ein paar Süßigkeiten zu sammeln.

Das sagt die Community zum Bonus

Über diesen Bonus freuen sich auch viele Trainer in der reddit-Community. Allerdings hätte sich der eine oder andere noch einen zusätzlichen garantierten XL-Bonbon beim Verschicken gewünscht und hält deshalb lieber seine Monster zurück. So sind dort unter anderem folgende Kommentare zu lesen (via reddit.com):

medellia44: “Zeit, um sich vom Müll zu befreien”

Odin043: “Ich habe Pokemon für diesen Bonus gehortet. Ich sitze auf Tausenden.”

Tuelegend: “Ich bin froh, dass ich meine Tanhel, Larvitar, Kindwurm und Dratini losgeworden bin.”

JosephBayot: “Kein garantiertes XL? Sieht so aus, als würde ich meinen legendären Trash (und die bereits gehandelten Quiekel, Machollo usw.) aufsparen, wenn dieser Bonus wiederkommt.”

Der Trainer Tuelegend weist in einem Kommentar außerdem darauf hin, dass nun ein guter Zeitpunkt wäre, um eine Wunderbox mit Meltan zu zünden. Durch den Bonbon-Bonus beim Fangen, den es zusätzlich während des Valteninstags-Events gibt, kann man sich mit dem Setzen einer Sananabeere und dem anschließenden Verschicken pro Meltan nämlich 15 Bonbons sichern.

Wem die derzeitigen Spawns also weniger gefallen, kann auch auf diese Möglichkeit zurückgreifen.

So lange habt ihr dafür Zeit

Nachdem das Ziel erreicht wurde, hat sich im Spiel ein Timer aktiviert, der euch die verbleibende Zeit zeigen soll. Dabei ist es zu einem Fehler gekommen, weshalb euch beim Timer in der Kartenansicht eine andere Zeit gezeigt wird, als in der “Heute”-Ansicht. Das hat bei vielen Trainern zur Verunsicherung geführt.

Wie Niantic inzwischen mitgeteilt hat, wird der Bonbon-Bonus beim Verschicken bis zum 15. Februar 2022 um 12 Uhr PST verfügbar sein (via twitter.com). Das entspricht 21:00 Uhr deutscher Zeit.

Ihr habt also noch ein bisschen Zeit, um euren PokéBeutel etwas auszumisten. Das lohnt sich besonders in Vorbereitung auf den Community Day am 12. Februar 2022.

Wie findet ihr den aktuellen Bonbon-Bonus beim Verschicken? Sortiert ihr euren Pokémon-Beutel nun richtig aus? Oder seht ihr es wie JosephBayot und ihr wartet lieber auf einen Bonus mit garantierten XL-Bonbons? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir haben uns angesehen, welche Events euch im Februar erwarten und welche sich besonders lohnen.