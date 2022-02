Pokémon GO bringt 6 neue Quests zum Valentinstags-Event – Eine lohnt sich richtig

In Pokémon GO startet heute das Valentinstags-Event und bringt euch neben zahlreichen Spawns und Boni wieder neue spezielle Quests. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was das für Aufgaben sind und verraten euch, welche Belohnung sich besonders lohnt.

Um was für Aufgaben geht es? Wenn ihr in Pokémon GO an den PokéStops dreht, dann erhaltet ihr sogenannte Feldforschungsaufgaben. Diese könnt ihr lösen und bekommt dafür Belohnungen in Form von Items, Sternenstaub oder Begegnungen mit bestimmten Pokémon.

Anlässlich des derzeitigen Valentinstags-Events, könnt ihr euch auf 6 spezielle Feldforschungen freuen. Wir zeigen euch nachfolgend alle Inhalte der Aufgaben und welche ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Wie lange könnt ihr die Event-Aufgaben bekommen? Die Event-Quests sind während des kompletten Valentinstags-Events verfügbar. Ihr bekommt sie also im Zeitraum vom 10. Februar 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit bis zum 14. Februar 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Das sind die 6 neuen Quests zum Valentinstags-Event

Während des Events rund um den Valentinstag wird es zu den Feldforschungen im Februar noch 6 weitere spezielle Quests geben. Folgende Aufgaben und Belohnungen erwarten euch (via leekduck.com):

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon Begegnung mit

Liebiskus* Fange 20 Liebiskus Begegnung mit

Mamolida* Lande 5 großartige

Curveball-Würfe hintereinander Begegnung mit

Pandir mit Herzmuster* Nutze 5 Beeren beim

Fangen von Pokémon Begegnung mit

Trasla* Sammle 3 Herzen mit

deinem Kumpel Begegnung mit

Pikachu*

Evoli* Gewinne einen Raid Begegnung mit

Quabbel (männlich)*

Quabbel (weiblich)*

Alle Monster, denen ihr auch in ihrer schillernden Form begegnen könnt, haben wir mit einem (*) markiert.

Dieses Pokémon lohnt sich richtig

Die wohl interessanteste dieser Aufgaben ist das Landen von 5 großartige Curveball-Würfen hintereinander, denn dafür erhaltet ihr eine Begegnung mit Pandir (Herzmuster).

Was ist Pandir für ein Pokémon? Bei Pandir handelt es sich um ein Pokémon vom Typ Normal aus der 3. Spiele-Generation. Es verfügt über keine Vor- oder Weiterentwicklung und auch seine Werte sind eher schlecht.

Warum ist dieses Monster also so besonders? Pandir gehört zu den etwas selteneren Pokémon im Spiel. Es ist in der Regel nur durch das Lösen von Feldforschungsaufgaben zu bekommen. Es gehört aber etwas Glück dazu, eine entsprechende Quest am PokéStop zu finden. Außerdem erfordert es entsprechendes Wurf-Geschick, um die Aufgabe auch lösen zu können.

Darüber hinaus gibt es Pandir in insgesamt 9 verschiedenen Fellmustern. Im Februar findet ihr regulär Pandir mit dem Fellmuster Nr. 4. Doch zum Valentinstags-Event könnt ihr nun zusätzlich auf ein weiteres seiner Muster treffen: das Herzmotiv.

Pandir mit Herzmuster normal (links) und als Shiny (rechts)

Dieses zeigt Pandir mit einem rosafarbenen Herz über dem Auge. In seiner schillernden Variante hält es aber noch eine weitere Besonderheit für euch bereit. Im Gegensatz zu seinen anderen Fellmustern, die beim Shiny eine grüne Farbe haben, ist das Herz bei der schillernden Valentinstags-Variante zusätzlich gebrochen.

Wer dieses besondere Exemplar also noch nicht in seinem Pokédex hat, sollte diese Gelegenheit auf gar keinen Fall verpassen.

Wie erkennt ihr diese spezielle Quest? Da es Pandir während des Events sowohl in seiner Fellfarbe 4, als auch mit Herzmotiv geben wird, stellt sich die Frage, wie ihr die Quests voneinander unterscheiden könnt. Achtet dazu bei den Aufgaben in eurer Feld-Ansicht auf den Vermerk “Event”. Dieser zeigt euch, dass es sich um die Valentinstags-Version handelt. Die Feld-Ansicht erreicht ihr mit Klick auf das Fernglas.

Wie findet ihr die speziellen Event-Aufgaben zum Valentinstag? Werdet ihr versuchen, euch ein Pandir mit Herzmotiv zu sichern? Oder konntet ihr diesem bereits in der Vergangenheit begegnen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Das aktuelle Event hält neben Pandir aber noch weitere Besonderheiten für euch bereit. Wir zeigen euch, welche 3 Monster ihr zum Valentinstags-Event nicht verpassen solltet.