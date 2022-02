Pokémon GO: Die neuen Feldforschungen im Februar 2022 – Alle Belohnungen

In Pokémon GO wurden mit dem Monatswechsel auch die Feldforschungsaufgaben und ihre Belohnungen angepasst. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Quests ihr euch im Februar sichern könnt und welche Belohnungen sich dahinter verstecken.

Um was für Aufgaben geht es? Wenn ihr in Pokémon GO an einem PokéStop dreht, erhaltet ihr eine sogenannte Feldforschungsaufgabe. Die Quests und Belohnungen werden immer mit dem Monatswechsel angepasst, weshalb es auch im Februar neue Aufgaben geben wird.

Habt ihr euch die Forschungen erdreht, findet ihr diese unter der Kategorie “Feld”, die ihr durch einen Klick auf das Fernglas öffnen könnt. Bis zu 4 Aufgaben könnt ihr dort zur Bearbeitung halten. Wollt ihr also weitere Aufgaben sammeln, dann müsst ihr zuvor welche einlösen oder diese löschen. Zum Lösen habt ihr ansonsten unbegrenzt Zeit.

Feldforschungen im Februar 2022 – Alle Belohnungen

Wie in jedem Monat lassen sich die Feldforschungen auch im Februar 2022 wieder in verschiedene Kategorien, wie Fangen, Werfen oder Kämpfen, unterteilen. Mit Hilfe der Übersicht von Leekduck haben wir euch nachfolgend alle Aufgaben und ihre Belohnungen zusammengefasst (via leekduck.com).

Alle Pokémon, denen ihr auch in ihrer schillernden Form begegnen könnt, haben wir mit einem (*) markiert.

Alle Feldforschungen zum Fangen

Forschung Belohnung Fange 5 Pokémon Begegnung mit

Taubsi*

Habitak*

Dodu* Fange 7 Pokémon Begegnung mit

Karpador* Fange 5 verschiedene

Arten von Pokémon Begegnung mit

Paras*

Krabby*

Krebscorps

Lithomith* Fange 5 Pokémon

mit Wetterboost Begegnung mit

Vulpix*

Quapsel*

Hippopotas*

Shnebedeck* Fange ein Pokémon

vom Typ Drache Begegnung mit

Dratini*

Kindwurm* Nutze 5 Beeren beim

Fangen von Pokémon Begegnung mit

Tangela*

Alle Feldforschungen zum Werfen

Forschung Belohnung Lande 5 Curveball-Würfe

hintereinander Begegnung mit

Kastadur* Lande 5 gute Würfe Begegnung mit

Dummisel* Lande 3 großartige Würfe Begegnung mit

Snubbull*

Liliep*

Anorith* Lande 3 großartige Würfe

hintereinander Begegnung mit

Onix* Lande 5 großartige

Curveball-Würfe hintereinander Begegnung mit

Pandir* (Fellmuster 4) Lande 3 fabelhafte Würfe

hintereinander Begegnung mit

Kaumalat*

Alle Feldforschungen zum Kämpfen

Forschung Belohnung Gewinne einen Raid Begegnung mit

Panzaeron* Gewinne einen Level-3-Raid

oder höher Begegnung mit

Amonitas*

Kabuto* Gewinne 5 Raids Begegnung mit

Aerodactyl* Kämpfe in der

GO Kampfliga Begegnung mit

Meditie* Besiege 2 Team GO

Rocket-Rüpel Begegnung mit

Nidorina

Nidorino

Alle Feldforschungen zu Freunden & eurem Kumpel

Forschung Belohnung Sammle 5 Herzen mit

deinem Kumpel Begegnung mit

Fleknoil* Verdiene 2 Bonbons durch

Spazierengehen mit deinem

Kumpel Begegnung mit

Scoppel* Verdiene 3 Bonbons durch

Spazierengehen mit deinem

Kumpel Begegnung mit

Flunschlik Tausche ein Pokémon Begegnung mit

Sterndu* Öffne 3 Geschenke Begegnung mit

Parfi

Flauschling

Alle Feldforschungen rund ums Entwickeln & Power-Ups

Forschung Belohnung Entwickle ein Pokémon Begegnung mit

Evoli* Nutze 3 Power-Ups

bei Pokémon Begegnung mit

Bisasam*

Glumanda*

Schiggy* Nutze 5 Power-Ups

bei Pokémon Begegnung mit

Endivie*

Feurigel*

Karnimani* Nutze 7 Power-Ups

bei Pokémon Begegnung mit

Geckarbor*

Flemmli*

Hydropi*

Alle Feldforschungen zu Schnappschüssen, Eiern & PokéStops

Forschung Belohnung Brüte ein Ei Begegnung mit

Mantax Brüte 2 Eier Begegnung mit

Tanhel*

Mamolida* Mache einen Schnappschuss

eines wilden Pokémon Begegnung mit

Hoppspross

Yanma*

Kramurx*

Myrapla*

Knofensa*

Samurzel* Drehe 3 PokéStops

oder Arenen Begegnung mit

Mogelbaum* Drehe 5 PokéStops

oder Arenen Begegnung mit

Trasla*

Welche Monster lohnen sich davon am meisten?

Besonders lohnenswert ist auch im Februar wieder Pandir. Das Monster ist derzeit ausschließlich in den Feldforschungen zu finden und besitzt verschieden Fellmuster. In diesem Monat werdet ihr auf die Fellfarbe 4 treffen. Mit etwas Glück begegnet ihr sogar einem Shiny.

Darüber hinaus lohnen sich Kaumalat und Dratini aufgrund ihrer starken Weiterentwicklungen. Diese gehören zu den besten Angreifern in Pokémon GO, weshalb ein starkes Exemplar in eurer Sammlung nicht fehlen sollte.

Feldforschungsdurchbruch im Februar 2022

Neben den Feldforschungsaufgaben hat sich im Februar wie gewohnt auch der Forschungsdurchbruch geändert. Habt ihr nämlich an 7 Tagen jeweils mindestens eine Feldforschung eingelöst, dann wird euch der Forschungsdurchbruch freigeschaltet und bringt euch eine weitere Begegnung.

Im Februar 2022 könnt ihr dabei auf das Psycho-Pokémon Psiau treffen. Es lässt sich zu Psiaugon weiterentwickeln. Diese lässt sich optisch nach männlich und weiblich unterscheiden. Natürlich ist es nun auch endlich als Shiny erhältlich. Ihr erkennt Shiny-Psiau an seinem rosafarbenen Körper.

Psiau, Psiaugon (männlich) und Psiaugon (weiblich) normal (oben) und als Shiny (unten)

Hier erfahrt ihr, warum sich die Trainer so auf den Forschungsdurchbruch mit Psiau freuen.

Wie findet ihr die Feldforschungen im Februar? Welche wollt ihr euch auf jeden Fall sichern? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.