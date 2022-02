Pokémon GO im Winter-Tief? Wir haben euch gefragt, wie häufig ihr noch spielt

In der Community von Pokémon GO spürt man gerade so etwas wie ein Winter-Tief. Wir haben euch gefragt, wie häufig ihr überhaupt noch spielt und über 1.400 Leute haben abgestimmt. Seht hier die Ergebnisse und Gründe.

Was ist gerade los in Pokémon GO? Im Winter spielen erwartungsgemäß weniger Leute Pokémon GO als im Sommer. Die Temperaturen locken Trainer nur noch dann nach draußen, wenn es sich wirklich lohnt: Das ist eine Beobachtung, die wir von MeinMMO im direkten Spieler-Umfeld machen und die von der Community bestätigt wird.

In unserer Facebook-Gruppe zu Pokémon GO haben wir euch gefragt, wie oft ihr das Spiel eigentlich zurzeit noch spielt. Ihr habt fleißig abgestimmt und uns auch Gründe genannt, warum ihr gerade weniger spielt oder was euch stört. Die Ergebnisse zeigen wir euch hier.

Über 700 von euch spielen gerade weniger als sonst

Das sind die Ergebnisse: Wir starteten die Umfrage in der Facebook-Gruppe am 9. Februar um 18:30 Uhr. Bis zum 10. Februar um 14:23 Uhr haben 1.435 Leute daran teilgenommen. Folgendermaßen wurde abgestimmt:

Frage: Wie viel Pokémon GO spielst du gerade?

729 Stimmen für “Weniger als sonst”

297 Stimmen für “Normal”

215 Stimmen für “Gar nicht mehr”

113 Stimmen für “Täglich”

39 Stimmen für “Sehr selten”

28 Stimmen für “Mehr als sonst”

14 Stimmen für “Zu viel”

Ein sehr großer Teil der Abstimmenden spielt weniger als sonst, sehr selten oder sogar gar nicht mehr Pokémon GO.

Wieso spielen weniger Leute? Pokémon GO ist ein Spiel, das euch dafür belohnt, wenn ihr draußen unterwegs seid. Beim Laufen findet ihr mehr Pokémon, könnt an PokéStops und Arenen Items erhalten und in Raids gegen legendäre Pokémon kämpfen. Bei den niedrigeren Temperaturen hatte das Spiel aber schon immer das Problem, die Trainer zu motivieren, herauszugehen.

Im Sommer, wenn die Leute eh unterwegs sind und ihr Handy dabeihaben, spielen Trainer häufiger Pokémon GO. Das ist das typische Bild für die Community. Doch in euren Antworten zu der Umfrage kommen noch weitere Gründe ans Licht:

Florian F. schreibt: “Im Sommer kommt wieder mehr Lust, Pokémon GO zu spielen”

Günni P. schreibt: “Ich mache seit langem nur noch das Nötigste für den täglichen Stempel, aber die wöchentliche Belohnung ist seit langem leider sehr dürftig”

Kevin W. schreibt: “Weniger als sonst. Ich bekomme ja jedes Event-Pokémon von Zuhause aus, innerhalb von Minuten.”

Michael W. schreibt: “Viel weniger als früher. Spiele jetzt von Anfang an und es ist langweilig geworden. Früher: Ein ganzer Schwung Pokémon ist aufgetaucht von denen einige etwas einfacher zu finden waren, nach anderen musste man richtig suchen. Heute: Ein neues Pokémon taucht im Spiel auf und nach fünf Minuten hat man es 20x gefangen. Früher: Es kamen fast immer wieder neue Raidbosse und Ex-Raids. Heute: Die Raidbosse sind ständig die Gleichen, man hat sie schon X-mal. Events sind innerhalb kürzester Zeit gelöst oder die Geschichte läuft, wie aktuell, außerhalb des Spiels. Es tauchen immer die gleichen Pokémon auf, die man schon fast nicht mehr sehen kann. Mir ist bewusst, dass neue Spieler diese teilweise noch nicht haben. Aber die Spieler, die schon länger spielen, bleiben auf der Strecke. Viele Spieler aus meinem Umfeld haben unter anderem deswegen aufgehört. Vielleicht sollte sich Niantic eine zweigleisige Strategie einfallen lassen oder weniger Rücksicht auf evtl. neue Spieler nehmen”

Häufig liest man auch davon, dass eine gewisse Müdigkeit gegenüber den Events herrscht. Spielern wird es langsam zu viel und sie wünschen sich, dass Pokémon GO weniger Events startet. Geht es euch dabei ähnlich? Schreibt uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare, wie eure aktuelle Stimmung zum Spiel ist.