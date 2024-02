Pokémon GO: Guide zum Community Day mit Chaneira – So nutzt ihr das Event richtig aus

Am Sonntag, dem 4. Februar 2024, läuft der Community Day mit Chaneira in Pokémon GO. Hier findet ihr alle Inhalte, Boni und Tipps zum Event.

Was ist das für ein Event? Der Community Day läuft jeden Monat und bringt euch für einige Stunden zahllose Spawns eines bestimmten Event-Pokémon. Das taucht dann überall auf und hat außerdem eine erhöhte Shiny-Chance.

Community Days sind die ideale Gelegenheit, starke Exemplare, die schillernde Form und die nötigen Bonbons für das Event-Pokémon zu sammeln. Zudem gibt es immer noch Boni obendrauf.

Diesen Monat ist Chaneira das Event-Pokémon. Alle Infos zum Event fassen wir hier für euch zusammen.

Community Day im Februar 2024 mit Chaneira – Start & Boni des Events

Was? Community Day mit Chaneira

Wann? Sonntag, 04. Februar 2024 – Von 14:00 bis 17:00 Uhr

Exklusive Attacke: Stromstoß für Heiteira, wenn ihr es bis spätestens 22:00 Uhr entwickelt

Boni:

– Erhöhte Shiny-Chance für Chaneira

– Wonneira schlüpft aus 2-km-Eiern, mit erhöhter Shiny-Chance

– Doppelte Fang-Bonbons

– Viermal so schnelle Brütgeschwindigkeit für Eier

– Doppelte so hohe Chance auf XL-Bonbons ab Level 31

– Lockmodule und Rauch halten 3 Stunden (nicht der tägliche Abenteuerrauch)

– Schnappschussüberraschungen

– Feldforschungen mit Chaneira



Boni bis 22:00 Uhr Ortszeit:

– Ein zusätzlicher Spezialtausch

– 50 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

Was passiert noch beim Community Day? Im Anschluss an den Community Day könnt ihr noch an 4-Sterne-Raids teilnehmen, in denen ihr wiederum gegen Chaneira antreten könnt. Besiegt ihr es, erscheinen rund um die Arena für 30 Minuten weitere Chaneira, die ebenfalls eine erhöhte Shiny-Chance haben. Diese Raids laufen von 17:00 bis 22:00 Uhr.

Beachtet: Ihr könnt sie nur vor Ort absolvieren, also nicht mit Fernraids. Zudem hält Chaneira als Stufe-4-Boss voraussichtlich viel aus, ihr braucht vermutlich zwei oder mehr Trainer mit passenden Kontern, um es zu besiegen. Es ist schwach gegen Attacken vom Typ Kampf, einige der besten Angreifer in Pokémon GO findet ihr hier.

Zudem wird eine 1-Euro-Spezialforschung im Shop verfügbar sein, die sich um Chaneira dreht. Sobald die Inhalte bekannt sind, halten wir euch auf dem Laufenden.

Wie sieht Shiny Chaneira aus? Die Shiny-Varianten von Wonneira, Chaneira und Heiteira findet ihr hier:

Chaneiras Shiny-Familie im Überblick

Für wen lohnt sich der Community Day mit Chaneira?

Für Sammler: Ihr habt die Chance, euch die Shiny-Variante von Chaneira zu sichern, was schonmal spannend ist. Vor allem habt ihr aber auch eine erhöhte Chance auf Shiny-Wonneira aus Eiern. Das ist recht selten und kann sich am Wochenende lohnen.

Für Kämpfer: In Sachen Angriff gibt es eine schlechte Nachricht: Weder Chaneira, noch Wonneira oder Heiteira sind in der PvP-Kampfliga oder als Angreifer gegen Raids relevant. Wer einen starken Angreifer sucht, ist hier falsch.

Anders sieht das aber in der Defensive aus, denn Chaneira und Heiteira sind sehr beliebte Arena-Verteidiger, die ziemlich lästig sind, wenn man eine Arena übernehmen will. Habt ihr hier ein starkes Exemplar, kann sich das als Verteidiger lohnen.

So bereitet ihr euch auf den Community Day im Februar 2024 vor

Schafft Platz: Wie immer gilt es, die Pokémon-Box aufzuräumen, bevor ihr in den Community Day startet. Denn wenn ihr genug Platz in der Aufbewahrung habt, braucht ihr nicht dauernd Monster verschicken, während ihr eigentlich auf Fang-Tour seid.

Dabei helfen kann die Filterfunktion in Pokémon GO. Weniger brauchbare Pokémon könnt ihr so schnell aussortieren. Wie ihr nützliche Pokémon per Filter findet, zeigen wir euch hier.

Items vorbereiten: Mit den richtigen Items könnt ihr noch mehr aus dem Community Day rausholen.

Bälle: Hiervon braucht ihr auf jeden Fall ausreichend, wenn ihr viel fangen wollt. Wie ihr Bälle in Pokémon GO erhaltet, erfahrt ihr hier.

Hiervon braucht ihr auf jeden Fall ausreichend, wenn ihr viel fangen wollt. Wie ihr Bälle in Pokémon GO erhaltet, erfahrt ihr hier. Brutmaschine: Einer der besten Boni am C-Day mit Chaneira ist die vierfache Schlüpfgeschwindigkeit. Sie wirkt aber nur bei Eiern, die ihr im Event in die Brutmaschine legt – habt ihr schon welche aktiv, werden die nicht verkürzt. Sorgt also dafür, dass eure Brutmaschine zum Event-Start leer ist.

Einer der besten Boni am C-Day mit Chaneira ist die vierfache Schlüpfgeschwindigkeit. Sie wirkt aber nur bei Eiern, die ihr im Event in die Brutmaschine legt – habt ihr schon welche aktiv, werden die nicht verkürzt. Sorgt also dafür, dass eure Brutmaschine zum Event-Start leer ist. Rauch und Lockmodul: Hier braucht ihr nur jeweils ein Item, um den gesamten Event-Zeitraum abzudecken. Nutzt Rauch vor allem dann, wenn ihr viel unterwegs seid, und das Lockmodul, wenn ihr eher an einem einzelnen Ort bleibt. Mit beiden lockt ihr mehr Monster an.

Welche Mega-Pokémon sollte ich aktivieren? Wenn ihr ein Mega-Pokémon mit Typ „Normal“ aktiv habt, bekommt ihr ein zusätzliches Bonbon und mehr EP pro Chaneira-Fang. Es eignen sich:

Mega-Kangama

Mega-Schlapor

Mega-Tauboss

Und wenn ihr wissen wollt, was sonst im Spiel los ist: Hier findet ihr alle Pokémon-GO-Events im Februar 2024.