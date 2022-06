In Pokémon GO gibt’s ab morgen eine globale Herausforderung, die ihr unbedingt schaffen solltet

In Pokémon GO könnt ihr ab morgen, den 01. Juli, gemeinsam an einer globalen Herausforderung teilnehmen, die ihr unbedingt schaffen solltet. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, um was es dabei geht und warum sich die Aufgabe für euch lohnt.

Um was für eine Aufgabe geht es? Am Wochenende, vom 01. bis 03. Juli, findet das große GO Fest in Berlin statt. Anlässlich dieses Live-Events wird euch von Pokémon GO eine besondere globale Herausforderung freigeschaltet.

Dabei handelt es sich um eine Aufgabe, die ihr als Community gemeinsam schaffen müsst. Und das solltet ihr auch auf jeden Fall versuchen. Wir zeigen euch nachfolgend, warum sich das für euch lohnen kann.

Die globale Herausforderung zum GO Fest in Berlin

Was müsst ihr machen? Gemeinsam mit anderen Trainern auf der ganzen Welt sollt ihr im Rahmen der globalen Herausforderung Team GO Rocket-Mitglieder besiegen. Wie viele es sein müssen, ist bisher allerdings noch nicht bekannt. Sobald diese Information vorhanden ist, ergänzen wir diese hier im Artikel.

Wer darf teilnehmen? Im Gegensatz zu den anderen Boni, während des GO Fests in Berlin, können an der globalen Herausforderung alle Trainer weltweit teilnehmen. Es wird also kein Event-Ticket benötigt und ihr müsst dazu auch nicht in Berlin sein.

Wie lange habt ihr dafür Zeit? Die Aufgabe startet für alle Spieler am 01. Juli um 09:00 Uhr deutscher Zeit. Lösen könnt ihr die Herausforderung bis zum 03. Juli um 18:00 Uhr deutscher Zeit.

In unserem Video seht ihr, mit welchen Angreifern ihr am besten vorgehen könnt:

Darum lohnt sich die globale Herausforderung

Wenn ihr die globale Herausforderung rechtzeitig schafft, dann könnt ihr euch für das kommende Event zusätzliche Hyperboni erspielen. In den vergangenen Jahren konntet ihr euch diese Hyperboni zum GO Fest sichern und habt dann ein separates Event dazu erhalten. Das hat Pokémon GO 2022 geändert.

So erhaltet ihr mehrere Gelegenheiten zum Erspielen dieser Boni und wertet damit andere Events auf. Darüber hinaus könnt ihr von einem zusätzlichen Bonus während des Berliner GO Fests profitieren, wenn ihr die Aufgabe vor dem geplanten Ende schafft. Freut euch auf folgende Boni:

doppelter Sternenstaub beim Sieg gegen Team GO Rocket, für die verbleibende Zeit der Herausforderung

zusätzlicher Bonus für das Jubiläums-Event vom 06. bis 12. Juli

zusätzlicher Bonus zum Kampfwochenende vom 09. bis 10. Juli

Was könnten das für Boni sein? Zum GO Fest Anfang Juni konntet ihr bereits einen Hyperbonus für die Abenteuerwoche erspielen. Dieser brachte euch einen zusätzlichen Forschungstag mit Koknodon und Schilterus, bei dem ihr auch auf die beiden neuen Monster Balgoras und Amarino in der Wildnis treffen konntet. Und auch eine Begegnung mit Icognito F wurde euch zu diesem Event in Raids ermöglicht.

Das Titelbild des Jubiläums-Events deutet die Silhouette von Grillmak an. Dieses Pokémon feiert während des GO Fests in Berlin sein Shiny-Debüt und ist für Ticketinhaber so erstmals zu bekommen. Es wäre also möglich, dass ihr bei Erreichen der globalen Herausforderung alle Zugang zu Shiny-Grillmak bekommt.

Titelbild zum Jubiläums-Event

Das sind allerdings nur Spekulationen. Welche zusätzlichen Inhalte euch tatsächlich zum Jubiläums-Event und zum Kampfwochenende zugänglich gemacht werden, bleibt also vorerst abzuwarten.

Gibt es weitere Boni für alle Trainer während des GO Fest in Berlin?

Ja, die globale Herausforderung ist nicht der einzige Bonus, der während des GO Fests in Berlin für alle Trainer freigegeben wird. Wer also kein Event-Ticket hat, der kann sich dennoch, in der Zeit vom 01. Juli 09:00 Uhr bis 03. Juli 18:00 Uhr deutscher Zeit, über folgende Boni freuen:

Auswahl wilder Spawns, die es auch zum GO Fest in Berlin gibt

Sammler-Herausforderung

Welche Pokémon genau spawnen werden und welche ihr davon für die Sammler-Herausforderung benötigt, ist allerdings noch nicht bekannt.

Werdet ihr helfen, dass die globale Herausforderung rechtzeitig geschafft wird? Wie findet ihr die zusätzlichen Boni, die ihr auch ohne Event-Ticket nutzen könnt? Und auf welchen Hyperbonus hofft ihr beim Jubiläums-Event? Schreibt uns eure Meinung gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Wer ein Ticket für das Live-Event am Wochenende hat, der sollt nicht unvorbereitet sein. Wir zeigen euch 7 Tipps, wir ihr euch auf das GO Fest in Berlin vorbereiten könnt.