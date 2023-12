Pokémon GO feiert am Wochenende den größten C-Day 2023 – Darum lohnt sich das Mitmachen

In Pokémon GO solltet ihr an diesem Wochenende reinschauen, wenn ihr länger Pause gemacht und den ein oder anderen Community Day verpasst habt.

Was ist das für ein Event? Der Community Day im Dezember 2023 nimmt eine Sonderstellung ein: Hier tauchen nochmal alle Pokémon der vergangenen Community Days dieses Jahres in der Wildnis auf.

Außerdem kann man sich auch die Monster von den Community Days aus dem Jahr 2022 schnappen, wenn man 2-km-Eier ausbrütet oder sie in den Stufe-1-Raids herausfordert.

Wann läuft der Community Day? Der erste Teil startet am Samstag, dem 16. Dezember 2023 um 14:00 Uhr und endet um 17:00 Uhr. Der zweite Teil folgt am Sonntag, dem 17. Dezember 2023, ebenfalls von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Darüber hinaus kann man die Event-Monster an beiden Tagen auch von 09:00 bis 21:00 Uhr fangen, allerdings gibt es in der jeweiligen Event-Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr unterschiedlich verstärkte Spawns. Dann kann man gezielter die Pokémon fangen, die einem noch fehlen.

Einen Guide zum Community Day im Dezember 2023 mit allen Spawns findet ihr hier.

Für wen lohnt sich der Community Day im Dezember 2023?

Grundsätzlich ist der Tag eine gute Gelegenheit, noch fehlende Pokémon zu schnappen und so die Community Days nachzuholen, die man vielleicht verpasst hat. Wir schauen, für wen sich das Wochenende lohnt.

Für Sammler: Die beiden Tage sind die Gelegenheit, die Pokémon einzusammeln, an deren Community Days ihr nicht teilnehmen konntet. Es gibt wie immer eine erhöhte Shiny-Rate für die Event-Pokémon – also kommen auch Shiny-Sammler auf ihre Kosten. Auch nach seltenen 4-Sterne-Pokémon kann man an diesem Wochenende auch gut suchen, da man viele Exemplare derselben Monster sehen wird – nur garantiert ist das natürlich nicht.

Wenn ihr allerdings alle Community Days in diesem Jahr mitgenommen habt und gleichzeitig nur auf den Pokédex-Eintrag aus seid, gibt es in dem Sinne nichts Neues bei diesem Event zu fangen.

Für Kämpfer: Der Dezember-Community-Day bringt einige starke Monster mit, aber auch einige, die eher weniger nützlich in Raids oder im PvP sind. Es sind ein paar richtig gute Angreifer dabei, wenn ihr die Pokémon entwickelt, wie etwa Togekiss, Maxax, Mamutel, Meistagrif oder Despotar. Gleichzeitig sind aber auch ein paar Monster dabei, die man eher ignorieren kann.

Damit ihr direkt die Übersicht habt: Hier findet ihr die besten Pokémon und Attacken beim C-Day im Dezember 2023.

Zum Leveln und für Boni: Ganz abseits der Spawns könnt ihr euch auch auf die Boni im Event stürzen. Es gibt immerhin:

Erhöhte Shiny-Chance für die Event-Pokémon

Doppelte Fang-EP

Doppelter Fang-Sternenstaub

Doppelte Fang-Bonbons

Halbe Schlüpfdistanz bei Eiern

Doppelt so hohe Chance auf XL-Bonbons beim Fangen (ab Trainer-Level 31)

Das sind nützliche Boni, gerade, wenn ihr versucht, euer Trainer-Level zu erhöhen oder euren Sternenstaub-Vorrat aufzustocken. Nutzt ihr dann noch ein Glücks-Ei oder ein Sternenstück könnt ihr eure Ressourcen und EP in kurzer Zeit schnell nach oben katapultieren.

Wenn ihr generell auf EP aus seid: Hier findet ihr einen Guide zum schnellen Leveln in Pokémon GO.

Mit dem Community Day ist der halbe Monat bereits rum und das neue Jahr kommt immer näher. Allerdings stehen jetzt im Dezember noch einige Termine an, die unter anderem auch neue Pokémon ins Spiel bringen. Dazu gehören etwa das Debüt von Damythir oder Flaniwal.

Damit ihr immer Bescheid wisst, was in Pokémon GO los ist, checkt hier die Liste aller Events in Pokémon GO im Dezember 2023.