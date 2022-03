Der Wochenausblick für Pokémon GO zeigt das Schattendschungel-Event, eine Rampenlicht-Stunde, eine Raid-Stunde, einen neuen Raid-Boss, einen neuen PvP-Cup und ein besonderes Wochenende..

Was ist los in Pokémon GO? Im Spiel laufen die letzten Stunden des Farbfestivals, das noch am 20. März endet. Doch in den nächsten Tagen ist noch keine Pause in Sicht. Neue Pokémon, ein Event, Rampenlicht- und Raid-Stunden sowie Änderungen im PvP stehen an.

Wir zeigen euch in der Wochen-Übersicht, was in den nächsten Tagen passiert.

22. März – Schattendschungel-Event startet

Was passiert da? Das Schattendschungel-Event bringt Shiny Waumboll ins Spiel. Für die Sammler unter euch also ein Grund, unbedingt mitzumachen. Außerdem feiern Imantis, Mantidea und das legendäre Pokémon Kapu-Fala ihr Debüt.

Das Event läuft vom 22. März bis zum 29. März und bringt außerdem ein besonderes Park-Wochenende mit, das wir euch später im Artikel vorstellen.

Gleichzeitig starten Raids mit Mega-Glurak-Y und Kapu-Fala.

22. März – Rampenlicht-Stunde mit Mogelbaum

Was passiert da? Wie ihr das von den vergangenen Dienstagen kennt, läuft abends eine Rampenlicht-Stunde von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Diesmal steht Mogelbaum beim Event im Fokus. Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr in der Event-Zeit die doppelte Menge an Erfahrungspunkten.

22. März – Super-Liga und neuer Cup im PvP

Was passiert da? In den Trainerkämpfen von Pokémon GO wird am 22. März die Superliga aktiviert.

Außerdem könnt ihr ab dann am Mini-Dschungel-Cup teilnehmen. Das läuft dann bis zum 29. März, danach werden die Hyperliga und der Fang-Cup starten.

Unsere Übersicht zu den wichtigsten Terminen und Kampf-Tagen in der Zwischensaison.

23. März – Raid-Stunde mit Kapu-Fala

Was passiert da? Jeden Mittwoch läuft in Pokémon GO eine Raid-Stunde mit einem aktuellen Stufe-5-Boss. Am kommenden Mittwoch wird es in der Zeit Raids mit Kapu-Fala geben.

Eine Stunde lang, von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr, findet ihr dann nahezu auf jeder Arena Raids mit dem neuen Boss.

In unserem Konter-Guide zeigen wir euch die 20 besten Angreifer gegen Kapu-Fala.

26. März – Besonderes Park-Rampenlicht-Abenteuer

Was passiert da? Als Teil des Schattendschungel-Events kündigte Niantic ein besonderes Wochenend-Event für euch an. Das Rampenlichtwochenende in Parks.

Das Park-Wochenende läuft von Samstag, dem 26. März um 10:00 Uhr bis Sonntag, den 27. März um 20:00 Uhr Ortszeit. In der Zeit findet ihr Waumboll häufiger in Parks und habt dort auch die Chance auf Shiny-Waumboll.

Auf welches der Events freut ihr euch am meisten? Habt ihr richtig Lust, die neuen Pokémon im Dschungel-Event zu fangen oder steckt ihr eure Zeit am liebsten in die Rampenlicht-Stunde mit Mogelbaum, um mit Glück dort ein Shiny zu erhalten?

Schreibt uns eure Meinung zu den Events doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.