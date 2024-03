Pokémon GO: Crypto-Mewtu kehrt dieses Wochenende endlich zurück – Das müsst ihr dazu wissen

In Pokémon GO wartet an diesem Wochenende Crypto-Mewtu im Rocket-Event auf euch. Wir zeigen, wie ihr es bekommen könnt.

Was ist das für ein Event? Aktuell findet in Pokémon GO das Rocket-Event Welt voller Wunder: Übernahme statt. Hierbei gibt es das Debüt von Crypto-Groudon, die Möglichkeit die Lade-Attacke Frustration zu verlernen und noch viele weitere Inhalte.

Ein Highlight im aktuellen Rocket-Event ist zweifelsohne die Rückkehr von Crypto-Mewtu. Damit ihr genau wisst, wie ihr es bekommen könnt, haben wir euch die wichtigsten Informationen einmal zusammengefasst.

Crypto-Mewtu: Alle Infos und die optimale Vorbereitung

Wann ist Crypto-Mewtu verfügbar? Ihr habt an diesem Wochenende die Möglichkeit, Crypto-Mewtu herauszufordern. Es wird sowohl am Samstag, dem 30. März 2024, als auch am Sonntag, dem 31. März 2024 in 5*-Crypto-Raids auftauchen.

Wie sollte man sich auf den Raid vorbereiten? Crypto-Mewtu ist in der Liste der stärksten Angreifer in Pokémon GO ganz oben. Dementsprechend ist es auch ein hartnäckiger Gegner, wenn ihr es herausfordert. Ihr solltet daher eine angemessene Anzahl an Trainern sein, wenn ihr es herausfordert.

Auch sollte euer Team entsprechend gut vorbereitet sein und idealerweise die besten Konter gegen Crypto-Mewtu dabeihaben. Je besser eure Konter-Pokémon sind, desto leichter wird sich der Kampf gegen Crypto-Mewtu gestalten lassen.

Außerdem solltet ihr darauf achten, dass ihr erlöste Edelsteine dabeihabt, um den Kampf gegen Crypto-Mewtu einfacher zu gestalten. Mit diesen Items könnt ihr Crypto-Mewtu bändigen, wenn es wütend geworden ist. Weitere Infos zu den erlösten Edelsteinen.

Mewtu normal und in seiner Shiny-Variante

Wenn ihr mit vergleichsweise wenigen Trainern in den Kampf zieht, solltet ihr obendrein darauf achten, dass ihr genügend Tränke und Beleber dabeihabt. Sollte euer Team im Kampf besiegt werden, könnt ihr es so schnell wieder aufpäppeln und den Kampf fortsetzen.

Beachtet zudem, dass Crypto-Mewtu nur in Crypto-Raids auftaucht. Das bedeutet, dass ihr keine Fern-Raid-Pässe benutzen könnt und es vor Ort herausfordern müsst. Hierbei wird wie üblich ein Raid-Pass benötigt, um am Raid teilzunehmen.

Kann Crypto-Mewtu auch als Shiny erscheinen? Ja, mit etwas Glück könnt ihr Crypto-Mewtu auch als Shiny begegnen.

Seid ihr vorbereitet auf die Crypto-Raids mit Crypto-Mewtu? Werdet ihr selber losziehen, oder interessiert euch Crypto-Mewtu nicht? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was im kommenden Monat in Pokémon GO los ist, werft einen Blick auf unsere Übersicht mit den Events im April 2024 in Pokémon GO.