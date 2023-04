Pokémon GO: Community Day Classic mit Quiekel – So nutzt ihr ihn aus

In Pokémon GO steht der Community Day Classic mit Quiekel am 29. April 2023 an. Wir schauen auf die Inhalte, Boni, und was man beachten sollte.

Was ist das für ein Event? Der Community Day Classic funktioniert ähnlich wie der “normale” Community Day, bei dem ein bestimmtes Monster für mehrere Stunden in den Fokus gestellt wird.

Die “Classic”-Variante bringt dabei aber immer ein Monster, das bereits einen regulären Community Day hatte. Spieler, die es verpasst oder erst später mit Pokémon GO angefangen haben, können es sich so inklusive seiner Shiny-Variante sichern.

Im April 2023 ist es das Monster Quiekel. Und auch für Spieler, die noch kein starkes Exemplar haben, sollte sich das Event lohnen.

Community Day Classic im April 2023 mit Quiekel – Start, Boni, Inhalte

Was? Community Day Classic mit Quiekel

Wann? Samstag, 29. April 2023, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Quiekel spawnt nahezu überall in der Wildnis

Exklusive Attacke: Die Sofort-Attacke “Antik-Kraft”. Entwickelt dafür Keifel zu Mamutel, zwischen 14:00 und 19:00 Uhr.

Boni:

– Dreifacher Fang-Sternenstaub

– Rauch und Lockmodule halten 3 Stunden

– Schnappschuss-Überraschungen

– Eine Spezialforschung landet auch im Shop, für 1 Euro

Die Sonder-Raids der Stufe 4, die zuletzt bei den Community Days zum Einsatz kamen, wird es beim Community Day Classic nicht geben.

Für wen lohnt sich der Community Day Classic mit Quiekel?

Quiekel ist in dem Sinne kein seltenes Pokémon mehr, es tauchte in den vergangenen Jahren regelmäßig auf. Der ursprüngliche Community Day mit Quiekel liegt allerdings schon über 4 Jahre zurück, er fand im Frühjahr 2019 statt.

Gut möglich, dass den also einige Spieler nicht mitbekommen haben. Daher ist allein die Möglichkeit, eine gute Chance auf das Shiny-Quiekel zu haben, für einige sicher interessant.

Wie das Shiny aussieht, zeigen wir euch hier:

Wie stark ist Quiekel? Das ist das zweite gute Argument für das Event: Quiekels letzte Entwicklung, Mamutel, gehört zu den nützlichsten Pokémon im Spiel.

Sowohl beim Typ Eis, als auch beim Typ Boden gehört Mamutel zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Besonders gilt das für das starke Crypto-Mamutel, das man über Rocket-Kämpfe bekommen konnte.

Habt ihr ein Crypto-Quiekel, -Keifel oder -Mamutel, könnt ihr am Community Day die nötigen Bonbons sammeln, um es richtig stark zu machen.

So bereitet ihr euch auf den Community Day Classic vor

Das richtige Mega-Pokémon: Habt ihr während des Events eine passende Mega-Entwicklung aktiv, bekommt ihr Extra-Bonbons für jedes gefangene Quiekel.

Da Quiekel zum Typ Boden / Eis gehört, eignen sich folgende Mega-Entwicklungen:

Mega-Stahlos

Mega-Sumpex

Mega-Firnontor

Mega-Rexblisar

Bedenkt: Je höher das Mega-Level, desto bessere Boni kriegt ihr auch.

Platz schaffen: Wenn ihr euren Vorrat an Quiekel-Bonbons deutlich aufstocken wollt, werdet ihr viele Monster fangen müssen. Bereitet dafür Platz in der Sammlung vor. Nutzt dazu die Filter-Funktion: Mit dem Suchbegriff

“0*, 1*, 2*”

zeigt euch das Spiel ausschließlich Monster, die schlechter als 2 Sterne sind.

Welche Items sollte ich mitnehmen? Hier sammeln wir nützliche Items zum Community Day.

Sternenstück: Damit könnt ihr den Bonus-Sternenstaub nochmal erhöhen.

Sananabeeren: So kriegt ihr beim Fangen mehr Bonbons.

Rauch & Lockmodul: Zündet sie zum Start des Events, um die vollen drei Stunden zu bekommen. Nicht vorher!

Macht ihr beim Community Day mit Quiekel mit? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Und was steht sonst in Pokémon GO an? Das zeigt die Übersicht der Mai-Events 2023 in Pokémon GO.