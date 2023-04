Pokémon GO: Alle Inhalte des 1-Euro-Tickets zum Community Day Classic mit Quiekel

Zum Community Day Classic mit Quiekel im April 2023 gibt es eine Spezialforschung im Shop, die einen Euro kostet. Welche Inhalte das Ticket für Pokémon GO bringt, fassen wir hier zusammen.

Was ist das für ein Ticket? Am Samstag, den 29. April 2023 läuft der Community Day Classic mit Quiekel von 14:00 bis 17:00 Uhr. Der Fang kann sich lohnen, denn seine Entwicklung Mamutel gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Wie gewohnt bringt der Shop passend zum Event eine Spezialforschung, für die ihr allerdings ein Ticket braucht. Das kostet 0,99 Euro, wenn ihr es im Shop kauft.

Dieses Ticket bringt verschiedene Item-Belohnungen und Begegnungen mit der Quiekel-Entwicklungsreihe.

Damit ihr rausfindet, ob das Ticket was für euch ist, haben wir hier alle Aufgaben und Belohnungen der Spezialforschung zusammengefasst.

Ticket zum Community Day Classic mit Quiekel – Alle Aufgaben und Belohnungen

Woher kommen die Infos? Das Event startet zwar erst um 14:00 Uhr, in anderen Zeitzonen ist der Community Day aber schon im Gange oder sogar schon beendet.

Dementsprechend sind die Inhalte bereits bekannt. Mithilfe der Übersicht von LeekDuck fassen wir hier zusammen, was das Ticket bringt.

Über insgesamt vier Forschungsschritte bekommt ihr folgende Belohnungen:

Forschung zu Quiekel – Schritt 1/4

Aufgabe Belohnung Mache 10 Power-Ups bei Pokémon 20 Quiekel-Bonbons Fange 15 Quiekel Quiekel-Begegnung Lande 5 gute Würfe 15 Pokébälle

Stufenbelohnung: Habt ihr die Aufgaben abgeschlossen, bekommt ihr 3.000 Sternenstaub, eine Quiekel-Begegnung und einen Rauch.

Forschung zu Quiekel – Schritt 2/4

Aufgabe Belohnung Fange 15 Quiekel Quiekel-Begegnung Verschicke 10 Pokémon 10 Sananabeeren Entwickle 3 Quiekel 30 Quiekel-Bonbons

Stufenbelohnung: Nach Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 4.500 EP, eine Quiekel-Begegnung und ein Glücks-Ei.

Forschung zu Quiekel – Schritt 3/4

Aufgabe Belohnung Lande 3 gute Curveball-Würfe 15 Superbälle Entwickle 1 Keifel 50 Quiekel-Bonbons Fange 15 Quiekel Quiekel-Begegnung

Stufenbelohnung: Am Ende der Stufe gibt es 4.500 Sternenstaub, eine Begegnung mit Keifel und 1 Rocket-Radar.

Forschung zu Quiekel – Schritt 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 2 Silberne Sananabeeren Bereits erledigt! Begegnung mit Quiekel Bereits erledigt! 15 Hyperbälle

Stufenbelohnung: Nach Abschluss bekommt ihr 5.500 EP, eine Begegnung mit Mamutel und 3 Sonderbonbons.

Lohnt sich der Kauf des Tickets mit Quiekel?

Vergleicht man die enthaltenen Items in der Spezialforschung mit ihren Normalpreisen im Shop, ist zu sehen, dass sie dort in der Regel etwas mehr kosten.

Hier der Vergleich:

Rauch kostet normalerweise 40 Münzen, also etwa 0,40 Euro

Das Glücks-Ei kostet 80 Münzen, also ca. 0,80 Euro

Das Rocket-Radar im Shop kostet 200 Münzen, also ca. 2 Euro. Das kann man sich aber auch durch Rocket-Kämpfe erspielen.

Dazu kommen die Begegnungen mit der Quiekel-Reihe, zudem Items wie Bälle, Beeren und Sonderbonbons. Außerdem könnt ihr euch EP und Sternenstaub sichern.

Zu bedenken ist allerdings auch, dass man das Ticket nicht mit verdienten Münzen bezahlen kann und es nur über Echtgeld bekommt. Für die Items im Shop hingegen kann man mit den normalen Münzen zahlen.

Auf die Extra-Quiekel-Belohnungen wie Bonbons und Begegnungen ist man ebenfalls nicht angewiesen, wenn man den C-Day lang genug spielt, um ausreichend Bonbons zu sammeln. Hat man hingegen wenig Zeit, kann das interessant sein.

Insofern lohnt sich das Ticket durchaus, wenn man sowieso vor hatte, Items für das Spiel zu kaufen und während des Events noch ein paar Extra-Aufgaben zu erledigen haben will. Zwingend nötig ist das Ticket aber nicht.

Der Community Day Classic schließt den April fast ab, schon in wenigen Tagen beginnt der nächste Monat. Hier haben wir zusammengefasst, welche Events der Mai 2023 in Pokémon GO bringt.