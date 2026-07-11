Pokémon GO: Alle Raids beim GO Fest 2026 – Wann erscheinen die legendären Pokémon und Mega-Entwicklungen?

Beim Pokémon GO Fest könnt ihr euch auf jeden Menge Raids einstellen. Wir fassen euch zusammen, was wann unterwegs ist.

Was steckt in den Raids? Beim GO Fest 2026 könnt ihr nahezu alles an legendären Pokémon fangen, was das Spiel zu bieten hat. Die absoluten Top-Pokémon an diesem Wochenende sind natürlich Mega Mewtu X und Y.

Allerdings gibt es auch jede Menge andere legendäre und Mega-Pokémon zu fangen, die ihr eurer Sammlung hinzufügen könnt. Aber welche sind das und wann erscheinen sie?

Das fassen wir euch in den folgenden Zeilen zusammen und verlinken die Konter für euch. Auf Seite 1 findet ihr die Monster des Samstags nach Habitat geordnet, auf Seite 2 wartet der Sonntag auf euch.

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora Autoplay

5-Sterne-Raids und Mega-Raids am Samstag des GO Fests 2026

Zum Glück erscheinen nicht alle Pokémon gleichzeitig, sondern auf Habitate verteilt. Dennoch: Der Plan ist ziemlich voll. Wir zeigen euch in der Tabelle die Habitate und die erscheinenden 5-Sterne-Monster. Zudem könnt ihr euch hier auch die verlinkten Konter schnappen.

Den ganzen Tag: Mega-Mewtu X in Super Mega Raids

Habitat: Sturmfeuergipfel (10:00 – 13:00 Uhr)

Habitat: Astrale Gezeiten (13:00 – 16:00 Uhr)

Habitat: Drachenfelsspitze (16:00 – 19:00 Uhr)

Ebenfalls zu beachten ist, dass ihr während des GO Fests im Rahmen von Super-Mega-Raids gegen das mächtige Mega Mewtu antreten könnt – sowohl in der Form X als auch Y. Damit ihr damit zurechtkommt, haben wir hier die besten Konter gegen Mega Mewtu X und Y für euch. Und auf der nächsten Seite geht es mit den Raids des Sonntags weiter!