Pokémon GO: Solgaleo besiegen – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

Ihr plant, Solgaleo in Pokémon GO herauszufordern? Dann hilft euch unser Raid-Guide mit den besten Kontern gegen das Monster.

Was ist Solgaleo für ein Pokémon? Solgaleo ist ein legendäres Pokémon, welches aus der 7. Generation stammt. Das Psycho-Stahl-Pokémon ist neben Lunala eine der beiden Entwicklungen, die ihr aus Cosmog beziehungsweise Cosmovum erhalten könnt. Ihr könnt das Monster in der Zeit vom 8. Juli bis zum 14. Juli 2025 herausfordern.

Wir zeigen euch, welche Monster die besten Konter gegen Solgaleo sind und gegen welche Typen es eine Schwäche besitzt (Typ-Effektivität).

Solgaleo besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

  1. Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade
  2. Necrozma (Morgenschwinge) mit Dunkelklaue und Schattenstrahl
  3. Proto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge
  4. Kopplosio mit Erstauner und Knallkopf
  5. Mega-Lohgock mit Feuerwirbel und Lohekanonade
  6. Mega-Despotar mit Biss und Wirbler
  7. Mega-Gengar mit Schlecker und Spukball
  8. Crypto-Heatran mit Feuerwirbel und Lavasturm
  9. Crypto-Skelabra mit Feuerwirbel und Spukball
  10. Mega-Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte
  11. Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme
  12. Mega-Glurak X mit Feuerwirbel und Lohekanonade
  13. Crypto-Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller
  14. Crypto-Flampivian Feuerzahn und Hitzekoller
  15. Crypto-Lohgock mit Feuerwirbel und Lohekanonade
  16. Crypto-Glurak mit Feuerwirbel und Lohekanonade
  17. Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer
  18. Mega-Absol mit Standpauke und Wirbler
  19. Crypto-Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte
  20. Crypto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge

Schwächen von Solgaleo: Das Pokémon besitzt die Typen Psycho und Stahl. Daher ist es anfällig gegenüber Angriffen der Typen Boden, Geist, Feuer und Unlicht. Setzt also vor allem auf solche Angriffe, um Solgaleo zu besiegen.

Gibt es Shiny-Solgaleo? Nein, aktuell gibt es die Shiny-Variante von Solgaleo noch nicht in Pokémon GO.

Wie viele Trainer benötigt man? Habt ihr bereits sehr starke Konter und diese auf einem hohen Level, dann könnt ihr das Monster bereits mit 2 Trainern besiegen. Dann wird es jedoch ein harter Kampf. Nehmt zur Sicherheit mehr Trainer mit, um den Kampf einfacher zu gewinnen.

Denkt auch daran, bereits vorher eure Raid-Teams zu organisieren. Dadurch könnt ihr sichergehen, dass ihr immer mit eurem besten Team in den Kampf startet, könnt das Team im Kampf schnell heilen und zudem noch in jeder Raid-Lobby etwas Zeit sparen: Tipps zur Organisation von Raid-Teams.

Quelle(n): Pokemon.com (Titelbild)
