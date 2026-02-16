Pokémon GO: Solgaleo besiegen – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

Ihr plant, Solgaleo in Pokémon GO herauszufordern? Dann hilft euch unser Raid-Guide mit den besten Kontern gegen das Monster.
Was ist Solgaleo für ein Pokémon? Solgaleo ist ein legendäres Pokémon, welches aus der 7. Generation stammt. Das Psycho-Stahl-Pokémon ist neben Lunala eine der beiden Entwicklungen, die ihr aus Cosmog beziehungsweise Cosmovum erhalten könnt. Ihr könnt das Monster in der Zeit vom 8. Juli bis zum 14. Juli 2025 herausfordern.
Wir zeigen euch, welche Monster die besten Konter gegen Solgaleo sind und gegen welche Typen es eine Schwäche besitzt (Typ-Effektivität).
Solgaleo besiegen im Raid – Mit diesen Kontern
- Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade
- Necrozma (Morgenschwinge) mit Dunkelklaue und Schattenstrahl
- Proto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge
- Kopplosio mit Erstauner und Knallkopf
- Mega-Lohgock mit Feuerwirbel und Lohekanonade
- Mega-Despotar mit Biss und Wirbler
- Mega-Gengar mit Schlecker und Spukball
- Crypto-Heatran mit Feuerwirbel und Lavasturm
- Crypto-Skelabra mit Feuerwirbel und Spukball
- Mega-Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte
- Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme
- Mega-Glurak X mit Feuerwirbel und Lohekanonade
- Crypto-Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller
- Crypto-Flampivian Feuerzahn und Hitzekoller
- Crypto-Lohgock mit Feuerwirbel und Lohekanonade
- Crypto-Glurak mit Feuerwirbel und Lohekanonade
- Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer
- Mega-Absol mit Standpauke und Wirbler
- Crypto-Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte
- Crypto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge
Schwächen von Solgaleo: Das Pokémon besitzt die Typen Psycho und Stahl. Daher ist es anfällig gegenüber Angriffen der Typen Boden, Geist, Feuer und Unlicht. Setzt also vor allem auf solche Angriffe, um Solgaleo zu besiegen.
Gibt es Shiny-Solgaleo? Nein, aktuell gibt es die Shiny-Variante von Solgaleo noch nicht in Pokémon GO.
Wie viele Trainer benötigt man? Habt ihr bereits sehr starke Konter und diese auf einem hohen Level, dann könnt ihr das Monster bereits mit 2 Trainern besiegen. Dann wird es jedoch ein harter Kampf. Nehmt zur Sicherheit mehr Trainer mit, um den Kampf einfacher zu gewinnen.
Denkt auch daran, bereits vorher eure Raid-Teams zu organisieren. Dadurch könnt ihr sichergehen, dass ihr immer mit eurem besten Team in den Kampf startet, könnt das Team im Kampf schnell heilen und zudem noch in jeder Raid-Lobby etwas Zeit sparen: Tipps zur Organisation von Raid-Teams.
