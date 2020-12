Pokémon GO: Alles zum 2. Tag des Community Days im Dezember

In Pokémon GO läuft heute der zweite Tag des Community Days im Dezember 2020. Wir zeigen euch hier die wichtigsten Infos zu Shinys, Ticket und Pokémon in der Wildnis.

Was passiert im Spiel? Heute, am 13. Dezember 2020, läuft der zweite Tag des Community Days im Dezember. Das ist das letzte Community-Day-Event im Jahr 2020. Damit ihr das Event richtig nutzt, zeigen wir euch in der Übersicht die wichtigsten Infos dazu.

Die aktuellen Boni

Die Shinys

Ticket kaufen – Ja oder Nein?

Welche Boni sind heute aktiv?

Wann läuft das? In der Zeit von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr am heutigen Sonntag erhaltet ihr die folgenden Boni im Spiel.

Spawns und Shinys: Die folgenden Spezies trefft ihr während des Events deutlich häufiger in der Wildnis. Niantic erhöhte zudem die Shiny-Chancen auf diese Pokémon. Schon am ersten Tag verzeichneten Trainer große Erfolge mit zahlreichen Shiny-Fängen. Es ist also davon auszugehen, dass dies auch an Tag 2 erfolgreich bleibt.

Glumanda

Elektek

Magmar

Karpador

Porygon

Diese Boni sind noch aktiv: Ihr erhaltet heute wieder doppelten Sternenstaub für das Fangen von Pokémon. In Kombination mit Rauch, der effektiver ist und 3 Stunden lang hält, könnt ihr das richtig stark ausnutzen und eure Staub-Vorräte füllen.

Dazu ist die Distanz, um Eier auszubrüten, auf die Hälfte reduziert. Allerdings soll die Chance auf Shinys aus der Wildnis deutlich höher sein. Trainer berichten, dass sie am Samstag keine deutlichen Erhöhungen bei den Shiny-Chancen aus Eiern bemerkten.

Eier: In den 2-km-Eiern warten diese Exemplare:

Karnimani

Quiekel

Geckarbor

Flemmli

Hydropi

Trasla

Bummelz

Knacklion

Kindwurm

Chelast

und Panflam

Raids und Mega-Raids: Folgende Gegner findet ihr gerade in den Raids. Sie bleiben bis heute Abend um 22:00 Uhr:

Karnimani

Quiekel

Geckarbor

Flemmli

Hydropi

Trasla

Bummelz

Knacklion

Kindwurm

Chelast

und Panflam

In den Mega-Raids werdet ihr während des Events häufiger auf Mega-Glurak X treffen.

Attacken: Bedenkt, dass ihr während des Community-Day-Events euren Pokémon besondere Attacken beibringen könnt. Wir haben für euch die besten Attacken aufgelistet, die eure Pokémon jetzt lernen sollten.

Lohnt sich das 1-€-Ticket?

Was ist das? Im Shop von Pokémon GO könnt ihr für etwa 99 Cent ein Ticket für den Community Day kaufen. Das ist in vier Kapitel mit jeweils 3 Quests aufgeteilt und verlangt von euch nur, bestimmte Pokémon zu fangen. Dabei geht es um Pokémon, die während des C-Days sowieso häufiger spawnen.

Die Aufgaben sind also denkbar einfach. Die Belohnungen haben es dafür richtig in sich. Euch erwarten

Hyperbälle

Erfahrungspunkte

Sternenstaub

Beeren

Sinnoh-Steine

eine Top-Sofort-TM

eine Top-Lade-TM

Lohnt sich das? Besonders die beiden Top-TMs als Belohnung machen diesen Ticket-Kauf für Trainer interessant. Mit den Top-TMs können eure Pokémon Attacken lernen, die eigentlich nicht mehr lernbar sind. Das sind dann Angriffe, die früher mal im Spiel waren, aber dann nicht mehr lernbar wurden. Oft sind diese richtig stark, sodass sich eine Top-TM lohnt.

Wer seinen Pokémon solche Attacken beibringen will, kriegt die Möglichkeit durch dieses Ticket.

Wir haben für euch alle Aufgaben und Belohnungen des 1-€-Tickets für den Community Day im Dezember aufgelistet.

Wie gefällt euch der Community Day im Dezember? Läuft alles nach euren Erwartungen oder habt ihr euch mehr erhofft?