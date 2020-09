Der Overwatch-Spieler Seita hat sich mit dem Workshop des Online-Shooters auseinandergesetzt und so einen spannenden Bosskampf gebastelt, der an MMORPGs erinnert.

Was ist das für ein Bosskampf? Das, was der Overwatch-Spieler Seita mit dem Workshop des Online-Shooters erstellt hat, erinnert stark an Bosskämpfe in World of Warcraft.

In bunter Comicgrafik treten fünf Helden in vier Schwierigkeitsgraden (Easy, Normal, Heroic and Mythic) gegen einen gigantischen Reinhardt an, der über extrem viel Lebensenergie verfügt.

Während des Kampfs spawnt ab und zu Hanzos Dragon Strike Ultimate und an manchen Stellen der Arena fallen plötzlich Doomfits Meteore vom Himmel oder es entsteht ein Minenfeld.

Darüber hinaus stürmen immer wieder Genjis in den Kampf und machen euch das Leben zusätzlich schwer.

So läuft der von Seitan erstellte Bosskmapf in Overwatch ab.

Ein Bosskampf wie in einem MMORPG

Wie verläuft der Kampf? Ihr müsst versuchen, dem Boss-Reinhardt schnellstmöglich so viel Leben wie möglich abzuziehen. Sobald seine Energie auf 40% gesunken ist, regnen Sigma-Felsen vom Himmel herunter.

Schafft ihr es, Reinhardt auf 15% seiner Lebenspunkte zu reduzieren, dann kommt alles bisher genannte in einem epischen Finale zusammen:

Meteore und Sigma-Felsen fallen vom Himmel

Hanzos Ultimate schlägt wieder zu

Genjis stürmen auf euch zu

Reinhardt selbst schlägt ebenfalls kräftig um sich

Ihr müsst nun so schnell wie möglich den finalen Angriff starten.

Was ist das Besondere an diesem Kampf? Wie ihr anhand der Beschreibung feststellt, handelt es sich um einen Bosskampf, der stark an MMORPGs erinnert.

Dies zeigt, dass in Overwatch viel mehr steckt, als nur der kompetitive Shooter. Seita gibt uns mit seinem Werk also einen Vorgeschmack auf das, was uns im PvE von Overwatch 2 erwarten könnte.

Der Nachfolger von Blizzards Shooter setzt nämlich nicht nur auf PvP-Gefechte, sondern bietet eine Story, die ihr anhand von PvE-Missionen erlebt – auch, wenn Overwatch jüngst zwei wichtige Autoren verloren hat. Bosskämpfe wie die von Seita wären im neuen Spiel aber durchaus denkbar.

Mit dem Overwatch Workshop lassen sich eigene Spielmodi und mehr erschaffen.

Wie hat Seita dies gemacht? Der Overwatch-Spieler nutzte den Workshop des Online-Shooters. Dabei handelt es sich um ein Scripting-System, mit dem ihr eigene Spielmodi und mehr für Overwatch erschaffen könnt.

Auf der Website von Overwatch wird euch dies anhand des Spielmodus „The Floor ist Lava“ erklärt.

Wie ihr seht, ist es mit dem Workshop möglich, auch komplexere Dinge wie anspruchsvolle MMO-Bosskämpfe zu erstellen.

Wie kommt der Bosskampf von Seita an? Die Spieler zeigen sich begeistert davon, was Seita hier erschaffen hat.

Cake King aka Fusion Zarya schreibt auf Twitter: „Alter, das sieht fantastisch aus! Dein Workshop-Zeug ist so cool!“

Obersword erklärt: „Das ist das, worauf ich beim PvE von Overwatch 2 hoffe.“

Justin Herbert meint: „Das ist das Coolste, das ich heute gesehen habe!“

Dubby denkt schon an die Zukunft: „Stellt euch so etwas nur mit einem richtigen Map Editor vor – OMG!“

Was sagt ihr zu dem Bosskampf, den Seitan mit dem Workshop von Overwatch erstellt hat? Glaubt ihr, OW 2 wird so etwas im PvE bieten?

