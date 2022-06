Overwatch 2 nerft Heldin, die sowieso schon unbeliebt war: „Sie wissen nicht, was sie mit ihr machen sollen“

Gestern startete die zweite Beta-Phase zu Overwatch 2. Diese brachte etliche Änderungen, darunter einen Nerf für Symmetra. Diese Heldin ist schon seit Jahren ein Problem für Blizzard und wird ständig überarbeitet. Die Community wiederum ist irritiert, warum sie überhaupt abgeschwächt wurde.

Was wurde an Symmetra geändert? Die Heldin hat seit ihrem Release vor sechs Jahren bereits zwei große Reworks in Overwatch durchgemacht. Auch mit dem neuen 5v5-Format aus dem zweiten Teil kommt Symmetra nicht klar.

Allerdings war sie nicht zu stark, sondern vielen eher zu schwach. Trotzdem hat Blizzard einige Nerfs vorgenommen:

Ihre maximale Munition auf ihrem Primärfeuer wurde von 70 auf 100 und die Projektilgeschwindigkeit auf dem Zweitangriff wurde von 25 auf 50 erhöht. Das waren kleine Buffs.

Im Gegenzug gab es jedoch etliche Nerfs. Sie generiert keine Munition mehr, wenn sie an Barrieren Schaden verursacht. Die Projektile vom Zweitangriff sind nun kleiner und ihr Schaden wurde reduziert. Ihr Teleporter ist nicht länger permanent, sondern löst sich nach spätestens 10 Sekunden. Zudem wurde die Wiederaufladezeit von 10 auf 16 Sekunden erhöht.



Die Änderungen kommen bei den Spielern überhaupt nicht gut an. Sie kritisieren, dass Blizzard ein klares Konzept mit der Heldin fehlt.

Welche Helden in der ersten Beta von Overwatch 2 am stärksten waren, erfahrt ihr in diesem Video:

Blizzard wirkt etwas planlos bei Symmetra

Was kritisieren die Spieler? Viele Spieler sind genervt davon, dass Blizzard kein klares Konzept bei Symmetra hat. Immer wieder gibt es Kommentare, die enttäuscht von den Änderungen sind:

Im offiziellen Forum beschwert sich der Nutzer SwankyOrc, dass mit Symmetra eine „wenig genutzte Heldin krass generft“ wird.

Im reddit wiederum zeigen sich Nutzer enttäuscht, die nach der Ankündigung mit einem größeren Rework und keinem klaren Nerf gerechnet haben.

Doch Symmetra befindet sich allgemein in einer komischen Situation. Der reddit-Nutzer GuilRosmer zeigt den bisherigen Verlauf ihrer Reworks auf:

Sie hat im Grunde keine Identität außerhalb ihres Teleporters und ihrer Geschütztürme. Sie scheinen wirklich Angst zu haben, sich zu sehr auf eine dieser Fähigkeiten zu fokussieren: – Sym war mal ein Support, der regenerierende Schild-HP gewährte.

– Sym wurde zu einem DD mit 2 einzigartigen Ultimates und einem beweglichen Schild umgewandelt.

– Sym verlor ihre beiden Ultimates zugunsten einer Barriere-Schmelzmaschine mit ihrem eigenen, größten Schild im ganzen Spiel.

– Sym hat nun ihre Fähigkeiten, Barrieren zu zerstören, verloren, hatte aber immer noch ihren eigenen größten Schild. Overwatch 2 hat sich fast vollständig von Barrieren entfernt. Sie haben keine Ahnung, was sie mit ihr machen sollen. Es ist irgendwie schmerzhaft anzusehen. Ihr ursprüngliches Design hat nicht funktioniert und sie kämpfen immer noch darum, einen Platz für sie zu finden. An diesem Punkt sollten sie einfach in den sauren Apfel beißen und darüber nachdenken, ihr das komplette Orisa-Remake zu geben.

Was hat sich für den zweiten Beta-Test noch geändert? Mit dem Update haben alle Helden ein neuen „Overwatch 2“-Look bekommen. Außerdem gab es Anpassungen an den Pings, dem Scoreboard und der Beleuchtung auf einigen Karten.

Neben Symmetra wurden zudem 12 weitere Helden in der Balance angepasst.

Wer auf eine große Neuerung hoffte, wurde ebenfalls nicht enttäuscht. Mit Junker Queen wurde eine neue Heldin veröffentlicht. Mehr zu ihr hier:

Overwatch 2 zeigt Junker Queen im Gameplay-Trailer und begeistert die Fans: „Sie sieht so spaßig aus!“