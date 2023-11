„Sie hätten ein Jahr warten sollen“: Neuer Arc von One Piece startet im Januar 2024, doch Fans hätten sich etwas Pause gewünscht

Der Wa-no-Kuni-Arc von One Piece ist im Anime über die Bühne gegangen. Nach über vier Jahren verlässt die Strohhutbande im Anime die Samurai-Insel und widmet sich neuen Abenteuern. Einigen Fans geht das allerdings etwas zu schnell.

Welche Spoiler erwarten mich im Text? Wir gehen im folgenden Artikel auf den Ort und den Trailer zum kommenden Arc ein. Es werden keine Spoiler zur Story oder zu den dort auftauchenden Figuren vorhanden sein.

Um was für einen Arc geht es? Nach dem Wa-no-Kuni-Arc, der den längsten Kampf der Anime-Geschichte beinhaltet, beginnt in One Piece der Egghead-Island-Arc. Wie sonst üblich gibt es auch dieses Mal einige Filler-Folgen zwischen dem letzten und dem kommenden Handlungsbogen. Deshalb ist der Start des neuen Arcs erst am 7. Januar 2024.

Die Ankündigung fand auf dem offiziellen Twitter- (bzw. X-) Account statt:

In Deutschland werden die neuen Folgen vermutlich wieder wenige Stunden nach ihrer Ausstrahlung auf Crunchyroll zu finden sein. Auch im Wa-no-Kuni-Arc gab es die aktuelle Folge kurze Zeit später in japanischer Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln auf dem Streamingdienst. Auf die deutsche Synchronisation müssen wir uns noch einige Monate gedulden.

In einem ersten Trailer zeigt Toei Animation, worauf wir uns im Egghead-Arc freuen können:

Egghead Island verspricht eine bunte, futuristische Stadt

Was ist im Trailer dargestellt? Zum einen zeigt der Trailer, wie die neuen Outfits der Strohhutbande aussehen. Die Piraten werden nämlich mit besonderen Anzügen ausgestattet, die praktische Funktionen mit sich bringen. Die Kostüme von Ruffy, Zorro und Co. sind kunterbunt und gerade bei den Damen wieder knapper gehalten als nötig.

Im Trailer gibt es außerdem eine verrückte Stadt zu sehen. Die Gebäude wirken futuristisch, manche Häuser haben beispielsweise Kuppeln mit Raketen an ihrer Spitze. Die Architektur ist bei einigen Häusern völlig abgedreht.

Im Himmel gibt es zusätzlich eine riesige Wolke mit einem Ei, von der aus eine Rutsche in Richtung Stadt geht. In einem weiteren Standbild ist ein antiker Roboter zu sehen, der zerfallen in einer Landschaft aus Palmen liegt.

Zudem gibt es viele Standbilder zu sehen, die bereits andeuten, dass es in dem Arc etwas technologischer vonstattengeht als in den bisherigen Arcs. Zum Schluss sehen wir eine Person, die Fans des Mangas bereits kennen dürften.

Wie reagieren Fans auf die Ankündigung? Viele Fans freuen sich über den baldigen Start des Arcs. Im reddit-Forum gibt es einen Thread, in dem viele User den Arc als „besten Arc“ der Serie bezeichnen.

Doch es gibt auch kritische Stimmen: Einige meinen, dass das Produktionsteam sich hätte Zeit nehmen sollen, um den Arc vorzubereiten. Der Manga befindet sich aktuell immer noch mitten in den Geschehnissen des Arcs. Deshalb vermuten Fans, dass das Tempo der kommenden Staffel noch langsamer als gewöhnlich sein könnte.

MeinMMO hat euch einige Stimmen herausgesucht:

Bunsen_burner49: „Sie werden ein halbes Kapitel pro Episode animieren, oder?“

Future_Breadfruit198: „Sie hätten eine Pause einlegen und ein Jahr warten sollen, bevor sie mit der Arbeit an diesem Handlungsbogen beginnen.“

Technical_Fee_7195: „Oh lieber Gott, das Tempo wird schrecklich sein.“

User wie nicholaslegion hätten sogar gehofft, dass es einen ganzen Haufen an Filler-Folgen geben wird. Dadurch hätte sich die Ausstrahlung des Egghead-Island-Arcs noch ein wenig verzögert und der Mangaka hätte Zeit gehabt, den Arc bis dahin zu Ende zu schreiben.

Doch jetzt bleiben nur eine Handvoll Folgen, bevor es mit der neuen Handlung weitergeht. One Piece hat mittlerweile schon über 1.000 Folgen:

