Die heißesten Charaktere von Nintendo sind in Gefahr, weil jemand dem Boss die falsche Frage stellt

Die „unangebrachte“ Nutzung von Charakteren des Videospiel-Entwicklers Nintendo könnte bald ein Ende haben. Denn der Präsident von Nintendo wurde bei einer Investorenkonferenz darauf angesprochen, wie er es findet, dass die Marke Nintendo so „unangemessen“ genutzt werde.

Das war die Frage: Auf der 84. jährlichen Investorenkonferenz von Nintendo wurde als 15. Frage in der offenen Fragerunde der Anteilseigner folgende gestellt (via nintendo):

Ich verstehe, dass Nintendo sich als ein Unternehmen sieht, das Lächeln auf die Gesichter aller Menschen zaubern will, die es berührt. Leider stoße ich in den sozialen Medien manchmal auf Fälle, in denen Nintendo IP und Spiele in unangemessener Weise verwendet werden. Ich bin der Meinung, dass diese Art von Verhalten das Risiko birgt, den Wert des geistigen Eigentums von Nintendo zu schädigen, und ich würde gerne wissen, wie Sie mit solchen Fällen umgehen.

Präsident von Nintendo kündigt angemessene Maßnahmen ein

Das war die Antwort des Präsidenten: Der Chef sagte, er wolle gar nicht auf einzelne Fälle eingehen, aber gegen so ein Verhalten müssten „angemessene Maßnahmen eingeleitet werden“.

Man lege Wert auf ein Umfeld, in dem jeder die Spiele genießen kann. Daher werde man „jede Anstrenung“ unternehmen, um gegen das vorzugehen, was Leuten unangenehm sein sollte. Und das nicht nur bei Spielen, sondern bei allem, was Nintendo angeht.

Unangemessene Inhalte zu Nintendo sind manchmal genial

Was meint man damit? Mit unangemessenen Inhalten sind eindeutig sexuell freizügige Versionen von Nintendo-Spielfiguren gemeint, die sich auf Social Media finden lassen, sogenannte Fan Fiction .

Es gibt etwa immer wieder Bilder von Princess Peach, die leicht bekleidet zu sehen ist. Peach bringt offenbar nicht nur Bowser um den Verstand.

Im schlimmsten Fall könnte sogar ein mittlerweile 10 Jahre alten Videos von „Egoraptor“ gemeint sein, in dem Luigi seine Liebe zu Prinzessin Peach besingt und das frivole Anspielungen von Mario enthält. Der Klempner gibt im Video unter anderem mit seiner “Pastrami” an und Peach muss überlegen, auf welchem Schnurrbart sie reiten will.

Das Video hat 60 Millionen Aufrufe gesammelt.