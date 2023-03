Twitch: Content Creator verzichtet eine Woche lang auf Essen, scheitert an einer Erdnuss

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Was ging schief? Mit weniger als 4 Stunden bis zum “Großen Fressen” unterläuft dem YouTuber Nicolas Stemmler, Trymacs’ eigenem Bruder, ein Fehler: Noch ganz berauscht von den zuckrigen Getränken geht er in die Küche und begutachtet die dort bereitliegenden Snacks.

Am 18. März fand ab 12:00 schließlich das große Finale statt. Die 5 verbliebenen Teilnehmer mussten 5 Kilometer auf ihren Laufbändern gehen und sahen sich ihre Vorher-Nachher-Aufnahmen an: Alle Kandidaten hatten deutlich an Gewicht verloren und waren teilweise schockiert über die Veränderungen an ihren Körper.

Bei der “No Food Challenge” von Twitch -Streamer Maximilian “Trymacs” Stemmler (28) verzichteten die Teilnehmer eine Woche lang auf Essen. Dabei versuchten Gäste, sie mit duftenden Köstlichkeiten in Versuchung zu führen. Ein Teilnehmer schlug sich wacker, nur um dann an einer winzigen Kleinigkeit zu scheitern: einer Erdnuss.

