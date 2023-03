Twitch: Nach dem Notarzt muss jetzt auch die Feuerwehr zum Hunger-Event von Trymacs

Bei der “No Food Challenge” von Twitch-Streamer Maximilian “Trymacs” Stemmler hungern 8 Content Creator um die Wette. Nach einem Notarzt-Einsatz muss nun auch die Feuerwehr ausrücken.

Was ist das für eine Challenge? Gemeinsam mit 7 weiteren Streamern verzichtet Trymacs bei der “No Food Challenge” eine Woche lang auf Nahrung. Startschuss war am 11. März, 3 Teilnehmer sind bereits ausgeschieden. Dabei kam es bereits zu einem Notarzt-Einsatz:

Twitch-Streamer rund um Trymacs wollen eine Woche lang nichts essen, nach 3 Tagen muss der Notarzt kommen [Update]

Kurz vor der Zielgeraden hat die Truppe rund um den 28-Jährigen am Abend des 17. März auch noch einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Chaos-Truppe löst Feuerwehr-Einsatz aus

Wie kam es zu dem Einsatz? Bei der “No Food Challenge” ist so ziemlich alles darauf ausgelegt, es den Teilnehmern so unangenehm wie möglich zu machen. So kommen regelmäßig Gäste vorbei, die vor Ort kochen und die hungernden Content Creator in Versuchung führen.

Das ging jetzt aber ordentlich schief: Am Abend des 17. März, circa 24 Stunden vor Ende der Challenge, wollte die Fußballmannschaft von Trymacs den Teilnehmern mit einem saftigen Steak nochmal so richtig das Wasser im Mund zusammen laufen lassen.

Bei der nicht ganz fachmännischen Zubereitung qualmte es jedoch ordentlich. Da offenbar niemand der Küchen-Helden daran gedacht hatte, die Dunstabzugshaube zu aktivieren, schrillte kurz darauf der Rauchmelder.

Obwohl besorgte Zuschauer aufgrund der Risiken des Events einen Bann für Trymacs forderten, kam der Streamer bislang ungeschoren davon. Andere hatten nicht so viel Glück:

Das 8.000-Euro-Steak

Was war das Problem? Wie Trymacs in seiner Instagram-Story berichtet, befindet sich die gemietete Event-Location in einem Bürokomplex mit ungefähr 30 weiteren Parteien. Wird in solchen Anlagen ein Rauchmelder ausgelöst, rückt die Feuerwehr automatisch aus.

Im Fall von Trymacs schickte die Feuerwehr gleich mehrere Einsatz-Fahrzeuge los, auch die Polizei war am Start. Die Content Creator beobachteten fassungslos, wie ein Wagen nach dem anderen um die Ecke kam. Das ganze Drama haben wir euch hier eingebunden, ab 4:15 nimmt das Unglück seinen Lauf:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie ging es weiter? Wie Trymacs berichtet, sollen die Feuerwehr-Leute verständnisvoll reagiert haben. Als er sich für den Fehlalarm entschuldigt habe, hätten sie gesagt, so lerne man sich auch mal kennen.

Durch den Einsatz sollen Kosten in Höhe von 8.000 Euro entstanden sein. Es ist jedoch unklar, ob der Streamer auf diesen Kosten sitzen bleibt. Normalerweise muss es nicht bezahlt werden, wenn ein unnötiger Einsatz nicht mutwillig ausgelöst würde. Wird der Rauchmelder jedoch durch grob fahrlässiges Verhalten ausgelöst, müssen die Verantwortlichen den Einsatz bezahlen (via anwalt.de).

Trymacs fasst das in seiner Instagram-Story prägnant zusammen: “Das ist scheiße.” (Story zeitlich begrenzt verfügbar).

Von 12:00 bis 14:00 läuft heute, am 18. März, auf dem Kanal von Trymacs das Finale der “No Food Challenge”. Um 19:15 folgt dann das große Fastenbrechen.

Selbst wenn Trymacs die Kosten für den Einsatz tragen muss, sollte es den Streamer nicht allzu schwer treffen. Der 28-Jährige schaffte es mit seiner Challenge auf Platz 1 der meistgesehenen Streamer weltweit. Welche Faktoren zum Erfolg des Events beigetragen haben könnten, könnt ihr hier nachlesen:

Twitch: Ein Deutscher ist gerade der meistgesehene Streamer der Welt