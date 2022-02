Was denkt ihr? Findet ihr, dass Fußball in der Hand von Streamern sehenswert ist oder würdet ihr der ganzen Sache überhaupt keine Chance geben? Verratet uns außerdem, wie ihr die noch namenlose Fußballmannschaft von Trymacs benennen würdet!

Aber auch Twitchs FIFA-Größe EliasN97 kündigte Interesse am echten Fußball-Sport an. Elias Nerlich, ebenfalls einer der größten Streamer Deutschlands, hat erst vor Kurzem ein eigenes Team gegründet. Mit seinem Verein Delay Sports möchte er aber auch auf dem echten Grün abräumen.

Zwei weitere Plätze vergibt Trymacs an Fans. In einer Wildcard-Verlosung könnt ihr euch über Instagram bewerben. Zu den Teilnahmebedingungen bei Instagram heißt es:

Was ist geplant? Im Sommer 2022 will der deutsche Twitch-Star Trymacs ein eigenes Fußballteam auf die Beine stellen. Das soll zum großen Teil aus Streamern bestehen, mit denen er sich privat gut versteht. Bereits jetzt ist geplant, gegen die Mannschaft von Streamer-Kollege Jens „Knossi” Knossalla anzutreten.

