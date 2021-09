New World: Welche Fraktion werdet ihr zum Launch wählen?

In dem kommenden MMO New World könnt ihr einer von drei Fraktionen beitreten und unter ihrer Fahne gegen andere Spieler in die Schlacht ziehen. Welche wird es bei euch sein?

Diese Fraktionen gibt es: Bald geht’s im neuen MMO New World richtig zur Sache. Am 28. November 8:00 Uhr morgens werden die Server online gehen und die Fans werden ins Spiel strömen, natürlich, wenn die Server den Ansturm mitmachen.

Um in New World an den offenen Schlachten um die Gebiete teilnehmen zu können, müsst ihr euch aber ab Level 10 einer der drei Fraktionen anschließen. Es sind:

Die Marodeure: eine Piraten-ähnliche Fraktion, die viel Wert auf Freiheit legt

eine Piraten-ähnliche Fraktion, die viel Wert auf Freiheit legt Das Bündnis: Sie erinnern eher an die klassischen Kreuzritter und verhalten sich wie puristische Helden

Sie erinnern eher an die klassischen Kreuzritter und verhalten sich wie puristische Helden Das Syndikat: Hier tummeln sich die Alchemisten und Magier von New World

Die Entscheidung der Fraktion ist wichtig und schwerwiegend. Ihr könnt sie nämlich nicht mehr rückgängig machen. Hat sich ein Charakter einer Fraktion verschrieben, so wird er ihr angehören, bis er gelöscht wird. Zumindest dem aktuellen Stand nach.

Spielerischen Vor- oder Nachteile gibt es innerhalb der Fraktionen nicht, sie sollen laut Amazon möglichst ausgeglichen sein, um faire Kämpfe zu garantieren.

Der Beitritt einer Fraktion gibt es aber gewisse Vorteile, wie den verstärkten Zugriff auf Tränke aller Art und Belohnungen, die ihr durch das Sammeln von Ruf und den Abschluss besonderer Quests bekommt.

So könnt ihr abstimmen: Ihr könnt uns in dem Umfrage-Tool weiter unten zeigen, welcher der drei Fraktionen ihr betreten werdet oder ob ihr euch noch unsicher seid. Ihr könnt genau ein mal abstimmen und die Wahl kann nicht rückgängig gemacht werden. Überlegt es euch also gut.

Wenn ihr euch übrigens so gar nicht entscheiden könnt, dann probiert doch mal den Quiz von unseren Kollegen von der GameStar und schaut, welche Fraktion zu euch passen könnte:

Dann erzählt mal: Wisst ihr schon genau, welcher Fraktion ihr die Treue schwören werdet oder seid ihr euch noch unsicher? Welche der Fraktionen sagt euch am meisten zu? Seid ihr in den Alpha- und Beta-Tests schon welchen beigetreten? Welche waren es?

Schreibt es uns in die Kommentare und viel Spaß beim Abstimmen!

