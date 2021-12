Sollte es zu einer Verlängerung vom Server Down kommen, halten wir euch in dieser News hier auf dem Laufenden.

Heute, am 1. Dezember 2021, erscheint in New World der neue Patch 1.1.1. Der bringt vor allem Bugfixes und reduziert die Zahl der Drops von Partikeln bei Elementargegnern. Zudem kommt das Update mit Wartungsarbeiten daher. Wir von MeinMMO fassen euch die Patch Notes und alles zum Server Down zusammen.

