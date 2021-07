Was ist New World? Das neue Open-World-MMO von Amazon spielt im Zeitalter der Entdeckungen, angesiedelt im 17. Jahrhundert, auf der fiktiven Insel „Aeternum“ , die mitten im Atlantik liegt. Auf dem neu von Siedlern entdeckten Kontinent lauern allerhand übernatürliche Gefahren, die von mysteriösen Kreaturen, aber auch von anderen Spielern ausgehen. Der Release-Termin ist der 31.08.2021. Aktuell läuft eine geschlossene Beta, bei der etwa Vorbesteller teilnehmen dürfen .

Die GameStar zeigte ihre Eindrücke zu New World auch in einem Video und titelte mit: “New World hat uns beim neusten Anspielen überrascht”. Im untenstehenden Video von Julius Busch erwarten euch etwa Einblicke in die Charaktererstellung, Berufe, Dungeons, Story, Expeditionen und mehr. Neben einigen positiven Erlebnissen wird ein Bereich aber noch kritisch gesehen: Wird das PvE funktionieren? Aber seht selbst, wie er zu diesem Fazit kommt:

