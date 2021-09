Ihr fragt euch, welche Fraktion ihr in New World wählen sollt? Wir zeigen euch unser Umfrage-Ergebnis mit über 4.000 Stimmen und welche Vorteile die Fraktionen bieten.

Was sind das für Fraktionen? Wenn ihr in New World an großen Schlachten teilnehmen wollt, um die Gebiete einzunehmen, dann müsst ihr euch ab Level 10 eine der drei Fraktionen aus New World anschließen. Wir haben euch gefragt, welche ihr wählt.

In dieser Übersicht zeigen wir euch die Umfrage-Ergebnisse und welche Vorteile die jeweilige Fraktion bietet, wenn ihr sie wählt.

Marodeure sind die großen Gewinner der Fraktions-Umfrage

Was haben wir gefragt? Wir wollten von euch wissen, welcher Fraktion in New World ihr beitretet. Dabei konntet ihr eine Stimme vergeben und euch zwischen Marodeuren, dem Syndikat und dem Bündnis auswählen. Wir hatten außerdem noch die Option in der Umfrage, abzustimmen, dass ihr euch noch nicht entschieden habt.

Die Ergebnisse: Am 27. September um 13:06 Uhr haben bereits 4.314 Leute an der Umfrage teilgenommen. Die Ergebnisse sehen so aus:

“Die Marodeure” mit 1.600 Abstimmungen ~ 37 % aller Votes “Das Syndikat” mit 1.261 Abstimmungen ~ 29 % aller Votes “Ich weiß es noch nicht” mit 734 Abstimmungen ~ 17 % aller Votes “Das Bündnis” mit 719 Abstimmungen ~ 17 % aller Votes

Ihr könnt eure Fraktion übrigens einmal alle 120 Tage wechseln. Wenn ihr also unzufrieden seid, müsst ihr ein bisschen warten, um euch den anderen anzuschließen.

Das sagt ihr dazu: In den Kommentaren auf MeinMMO erzählen viele von euch, warum sie für eine bestimmte Fraktion abstimmten:

“Ganz klar das Bündnis. Kleinste Fraktion, dadurch vielleicht besserer Zusammenhalt, evtl. auch bessere Spieler, weil größere Herausforderung. Wenn mir Religionen und der Glaube an Gott schon in der Realität im höchsten Maße suspekt sind, dann kann ich diesen ganzen Müll wenigstens im Spiel mal ausleben. Hexen verbrennen, Exorzismus, ne Suppenküche aufmachen, den Nonnen im Kloster nachstellen – warum nicht; ist ja nur ein Spiel.” schreibt Theojin.

“Auf jeden Fall das Syndikat – ich bin durch und durch rationaler, wissensdurstiger Forscher und Erkunder!” schreibt Damian

Cem sagt: “Die Marodeure werden es sein. Bündnis hört sich langweilig wie Allianz aus Wow an! Das Syndikat hat was, aber für einen geborenen Melee gibt es nur eine Wahl! Roguebusiness ftw!”

Fraktionen in New World: Vorteile, Boni, Unterschiede

Was bieten die Fraktionen? Mit der Wahl der Fraktion legt ihr fest, wer eure Verbündeten und wer eure Gegner im PvP sind. Sie bieten Vorteile, wenn eure Fraktion oder Kompanie Siedlungen oder Gebiete kontrolliert. Kompanien sind Gruppen innerhalb der einzelnen Fraktionen, zu denen ihr euch als Spieler zusammenschließen könnt.

Die Marodeure sind eine Militärmacht, die das Recht des Stärkeren verkörpern und an Piraten erinnern. Sie wollen eine freie Nation errichten und jeder, der stark und entschlossen ist, kann zu seinem eigenen Glück beitragen. Sie legen viel Wert auf verursachten Schaden.

Das Syndikat setzt vor allem auf verbotenes Wissen. Die Mitglieder sind geheimnisvoll und agieren im Schatten. Gerade Alchemisten und Magier sammeln sich hier.

Das Bündnis besteht aus sogenannten heiligen Kriegern, die um die Seelen aller Lebewesen kämpfen. Ihre Motivation ziehen sie aus dem Glauben an das Licht des Funkens.

Gibt es Vorteile für die Fraktionen? Nicht direkt. Ursprünglich stand wohl mal zur Debatte, ob jede Fraktionen einen passenden Bonus bekommt. Doch das ist nun nicht mehr der Fall. Allerdings unterscheiden sich die Skins bei den jeweiligen Händlern etwas, sodass sie zur jeweiligen Gruppierung und Geschichte passen.

Alle Fraktionen sind gleich gut – sie bieten keine Vor- und Nachteile. Ihr sollt sie eher aus Überzeugung wählen.

MMO New World setzt auf 3 Spieler-Fraktionen wie ESO – Das sind sie

Wie geht es jetzt weiter? Der Release von New World steht unmittelbar bevor. Am 28. September um 08:00 Uhr findet der Release von New World statt. Dann geht “das große Rennen” um MMO los.

Hier auf MeinMMO werden wir den Release von New World mit einem Ticker begleiten und euch zum Release und noch lange Zeit darüber hinweg mit Infos versorgen.

Hat euch das Ergebnis der Umfrage überrascht, oder hattet ihr sowieso schon in Vermutung, dass die Marodeure ziemlich gut abschneiden und das Bündnis eher das Schlusslicht wird? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community darüber aus.