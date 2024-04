Neues Koop-Spiel auf Steam zeigt blitzschnelle Action im Trailer – lässt sogar euer Ableben irgendwie cool aussehen

Reaktionen aus der Community : Die Reaktionen unter dem Video auf YouTube sind durchweg positiv, und die Spieler scheinen den Release kaum erwarten zu können. In den Kommentaren werden vor allem der Kunststil des Spiels sowie die Musik hervorgehoben. Auch die Todesanimationen finden großen Anklang in der Community.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Worum geht es in Windblown? In Windblown übernehmt ihr die Rolle eines Kriegers, der seine Heimat vor dem drohenden Untergang retten muss. Das blitzschnelle Action-Roguelite stammt von Motion Twin, den Machern von Dead Cells.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to