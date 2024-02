Das beliebte Roguelite Dead Cells wird mit dem letzten Update 35 ein Ende finden. Warum Motion Twin die Entwicklung beendet und was das Studio vorhat, verrät euch MeinMMO.

Um welches Spiel geht es? Dead Cells, eines der beliebtesten Roguelike-Spiele auf Steam, steht kurz vor dem Ende seiner Entwicklung. Das Spiel ist eine Mischung aus Roguelite, Metroidvania und Action-Plattformer des französischen Entwicklerstudios Motion Twin.

Das Studio gab auf der offiziellen Steam-Seite von Dead Cells und auf X bekannt, dass das kommende Update für das Spiel auf PC und Konsolen, Update 35 The End is Near , das letzte sein wird.

Dead Cells: Abschied mit Update 35

Seit dem Release im Jahr 2018 für den PC (2017 war Early Access) hat Dead Cells Roguelike-Fans in den Bann gezogen und das Spiel wurde mit 97 % positiven Wertungen auf Steam als äußerst positiv bewertet. Nach zahlreichen Erweiterungen und Updates ist es nun offensichtlich an der Zeit für die Entwickler neue Wege zu gehen.

Hier könnt ihr den X-Post sehen von Motion Twin:

Auf Steam schreibt Motion Twin folgendes:

Update 35 für Dead Cells markiert das Ende unserer kreativen Reise an diesem Spiel. Nach einer unglaublichen 5-jährigen Zusammenarbeit bei der Bereitstellung zusätzlicher Inhalte für die Live-Ops von Dead Cells wird sich Evil Empire neuen Abenteuern widmen, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, was sie sich als Nächstes ausdenken. Motion Twin via Steam

Die Entwickler hätten lange darüber nachgedacht, insbesondere nach dem großen Erfolg des DLC Return to Castlevania im letzten Jahr. In den vergangenen Jahren hat auch das Entwicklerstudio Evil Empire maßgeblich an diesem DLC und The Queen and the Sea mitgearbeitet.

Das Bestreben von Motion Twin, die Mehr vom Gleichen -Falle zu vermeiden und Dead Cells frisch und originell zu halten, führte sie zu diesem Punkt. Sie betonen, dass es entscheidend ist, nicht zu übertreiben und zu riskieren, den einzigartigen Charme von Dead Cells zu verlieren.

Der Abschied von Evil Empire

Evil Empire hat sich ebenfalls von den Fans und Entwicklern von Dead Cells verabschiedet. Das Studio drückte seinen Stolz über die geleistete Arbeit aus und betonte, dass sie jede Minute genossen hätten.

Hier könnt ihr den Post sehen:

Sie bedankten sich aufrichtig bei Motion Twin für das Vertrauen, das ihnen entgegengebracht wurde, und dafür, dass sie die Gelegenheit hatten, solange an diesem Projekt mitzuwirken.

Des Weiteren wurde bekannt gegeben, dass das Evil Empire -Team in Kürze seine eigenen geheimen Projekte enthüllen werde.

Wie geht es weiter? Motion Twin arbeitet bereits an einem Roguelike-Koop-Spiel namens Windblown und möchte sich neuen Herausforderungen stellen. Dennoch versichert Motion Twin den Fans, dass Dead Cells nicht in Vergessenheit geraten wird. Es werde weiterhin Lösungen für bestehende Probleme geben und spannende Projekte wie eine animierte Serie und ein Brettspiel rund um Dead Cells.

Windblown soll noch dieses Jahr in den Early Access (auf dem PC) gehen, bisher ist allerdings noch nicht bekannt, wann genau im Jahr 2024 das starten soll.

