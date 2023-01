Action-Roguelike mit Zombies gibt’s noch bis heute Abend für 4 € auf Steam – Ist 93 % positiv

„Death Road to Canada“, ein Action-RPG auf Steam, schickt euch auf einen verrückten Roardtrip. In ihm erledigt ihr Zombiehorden und kümmert euch um das Überleben eurer Gruppe. Das Spiel gibt es noch bis heute Abend im Sonderangebot für 4 €. Spieler loben das Roguelike als nettes Spiel für zwischendurch und bewerten es 93 % positiv.

Was ist Death Road to Canada für ein Spiel? Bei dem Game handelt es sich um ein Action-Roguelike, in dem ihr einen Roadtrip unternehmt, Zombies fertigmacht und ordentlich Loot einheimst. Das Spiel ist in Pixel-Art gestaltet und nimmt sich selbst manchmal nicht allzu ernst.

Ihr fahrt mit eurer Gruppe durch ein postapokalyptisches Amerika, mit dem Ziel: Kanada und damit die letzte Zombie-freie-Zone zu erreichen.

Hier seht ihr einen Trailer zu Death Road to Canada:

Wie sieht das Gameplay in Death Road to Canada aus? Ihr kümmert euch im Spiel nicht nur um einen Charakter, sondern managt ein ganzes Auto voller Chaoten. Die Figuren könnt ihr im Creator individuell anpassen.

Die Reise beginnt in Florida. Ihr erkundet auf eurem Weg verschiedene Städte, rekrutiert neue Mitglieder für eure Gruppe und verteidigt euch gegen Zombie-Horden. Ihr könnt aber auch vor ihnen davonrennen, denn ihr müsst bedenken: Bis zu 500 Zombies können es gleichzeitig auf euch abgesehen haben und der Tod im Spiel ist permanent.

Natürlich seid ihr nicht wehrlos. Sucht nach Waffen, mit denen ihr die Zombies niedermetzeln könnt. Ihr habt aber auch die Option, euren Charakter so stark zu machen, dass ihr Sofas auf die Untoten werfen könnt.

Ihr werdet in Death Road to Canada viele verschiedene Entscheidungen treffen müssen. Dazu bekommt ihr interaktive Text-Events vom Spiel vorgelegt. Je nachdem, welche Charaktereigenschaften eure Figuren haben, werden auch die Ergebnisse anders ausfallen.

Die Ereignisse, die Charaktereigenschaften und die Orte sind zufällig generiert. Dadurch ist jeder Durchlauf individuell und ihr könnt das Game mehrmals zocken, ohne dasselbe zweimal zu spielen.

Death Road to Canada verfügt außerdem über einen Koop-Modus mit geteiltem Screen, sodass ihr zusammen mit euren Freunden die Reise nach Kanada antreten könnt. Bis zu 4 Spieler können gemeinsam zocken.

Ein Hinweis: Deutsch wird im Spiel nicht unterstützt. Ihr könnt Death Road to Canada aktuell nur auf Englisch zocken.

Wie bewerten Spieler Death Road to Canada? Das Action-Roguelike wird auf Steam sehr positiv bewertet. Von den insgesamt 5.940 Reviews fallen 93 % gut aus (Stand: 16. Januar 2023, via Steam).

Die Spieler loben es als ein spaßiges Gelegenheitsspiel, das vor allem im Koop mit Freunden überzeugt. Vom Schwierigkeitsgrad her soll es, laut einigen Reviews, eher anspruchsvoll sein.

Nursery Rhyme Gaming: „Dieses Spiel war von Anfang bis Ende ein echter Spaß. Es hat einen hohen Wiederspielwert und bietet eine große Herausforderung für diejenigen, die schwierigere Spiele mögen“.

criz: „Geiles Teil, da kannst du nichts dagegen sagen. Schnappt euch ein paar Buddies, chillt euch mit Controllern aufs Sofa und macht euch bereit für eine spannende Reise nach Kanada, auf der ihr so einige durchgeknallte Persönlichkeiten kennenlernen werdet. Klare Empfehlung“.

Snaiker1: „Dieses Spiel ist herausfordernd, macht Spaß, die Grafik ist bezaubernd, ich liebe die Musik und das Spielen mit Freunden macht es einfach besser. 12/10 Ich bin schon sehr gespannt, was die Entwickler als Nächstes tun werden“.

Wie viel kostet Death Road to Canada? Auf Steam bekommt ihr das Spiel aktuell mit einem Rabatt von 75 %. Statt 14,99 € zahlt ihr momentan 3,74 €. Das Angebot gilt jedoch nur noch wenige Stunden bis zum 16. Januar 2023, 19:00 Uhr (Stand: 16. Januar 2023).

